ЄС запровадив санкції проти п'яти осіб за проведення незаконних виборів у Криму

У Раді ЄС заявляють, що ці особи працювали над інтеграцією окупованого Криму до РФ, підриваючи український суверенітет.

21 лютого Європейський Союз запровадив санкції проти п'ятьох осіб, причетних до організації та проведення незаконних виборів до Держдуми РФ в окупованому Криму 19 вересня 2021 року. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

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"Рада вжила сьогодні обмежувальні заходи в межах чинних санкцій щодо ще п'яти осіб за активну підтримку дій та проведення політики, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", — сказано в заяві.

Згідно з опублікованим списком, під санкції потрапили "депутати Держдуми", які незаконно були обрані до парламенту РФ в окупованих АР Крим та Севастополі: Тетяна Лобач, Леонід Бабашов та Олексій Черняк. Також у списку фігурують "голова Севастопольського виборчкому" Ніна Фаустова та її заступник Олександр Чмихалов.

Як сказано в документі, ці люди, діючи як "депутати" та "члени виборчкому", працювали над подальшою інтеграцією окупованого Криму в РФ.

Зазначимо, що ЄС почав запроваджувати санкції проти причетних до порушення територіальної цілісності України з березня 2014 року.

Наразі в цьому "чорному списку" 193 особи (включаючи п'ятьох згаданих громадян) та 48 організацій. Активи цих осіб заморожені, їм заборонено відвідувати Євросоюз або проїжджати територією транзитом.

"Європейський Союз не визнає незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати порушення Росією міжнародного права. Більше того, ЄС залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України", — сказано в заяві Ради ЄС.

Як раніше повідомляв Фокус, влада США розглядає питання запровадження санкцій проти близького оточення Володимира Путіна через переслідування російського опозиціонера Олексія Навального.

Також зазначимо, що, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Росія відповість за ескалацію військової ситуації на кордонах України. Якою буде відповідь США та союзників, Блінкен не уточнив, але він виступив проти запровадження санкцій до нового вторгнення армії РФ в Україну.

Нагадаємо, 16 лютого в окупованому Криму незаконно засудили до 6 років ув'язнення українського журналіста Владислава Єсипенка. За версією ФСБ, він нібито шпигував для українських спецслужб і зберігав вибухівку. Журналіст звинувачення відкидає, заявляючи, що його катували російські силовики.