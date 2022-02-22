"Добро пожаловать в новый мир": Медведев пригрозил ЕС ценой на газ по 2 тысячи евро

Российский политик утверждает, что причиной таких слов стала реплика канцлера Германии Олафа Шольца, что процесс сертификации "Северного Потока-2" приостановлен.

Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил странам Европы повышением цен на газ на фоне временной остановки сертификации газопровода "Северный поток-2". По его словам, такие действия приведут к подорожанию газа до €2 тысяч. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

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"Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить €2000 за тысячу кубов газа", — написал Медведев.

21 декабря 2021 года цена на газ в Европе достигла рекордной отметки и превысила $2100. На пике стоимость фьючерса составляла $2137 за тысячу кубов газа.

Напомним, 22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация "Северного потока-2" будет приостановлена. На фоне признания Россией независимости "Л/ДНР" Шольц попросил Министерство экономики и немецкий регулятор повторно оценить проект "Северный поток-2". До этого момента газопровод не будет запущен.

Кроме того, из-за признания Россией "Л/ДНР" Великобритания ввела против Москвы санкции. Британское правительство ввело ограничения против пяти российских банков и трех российских бизнесменов из окружения Владимира Путина. Под санкции попали: "Промсвязьбанк", "Индустриальный Сберегательный банк", Акционерное общество "Черноморский Банк Развития и Реконструкции", общество "Акционерный Банк Россия", "Генбанк". Также ограничения касаются Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ройтбургов.