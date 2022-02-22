"Ласкаво просимо в новий світ": Медведєв пригрозив ЄС ціною на газ по 2 тисячі євро

Російський політик стверджує, що причиною таких слів стала репліка канцлера Німеччини Олафа Шольца, що сертифікацію "Північного Потоку-2" призупинено.

Голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв погрожував країнам Європи підвищенням цін на газ на тлі тимчасової зупинки сертифікації газопроводу "Північний потік-2". За його словами, такі дії призведуть до подорожчання газу до 2 тисяч євро. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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"Канцлер ФРН Олаф Шольц доручив зупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2". Ну що ж. Ласкаво просимо до нового світу, у якому вже скоро європейці платитимуть €2000 за тисячу кубів газу", — написав Медведєв.

21 грудня 2021 року ціна на газ у Європі досягла рекордної позначки і перевищила $2100. На піку вартість ф'ючерсу становила $2137 за тисячу кубів газу.

Нагадаємо, 22 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що сертифікацію "Північного потоку-2" буде припинено. На тлі визнання Росією незалежності "Л/ДНР" Шольц попросив Міністерство економіки та німецький регулятор повторно оцінити проєкт "Північний потік-2". До цього моменту газопровід не буде запущено.

Крім того, через визнання Росією "Л/ДНР" Великобританія запровадила проти Москви санкції. Британський уряд запровадив обмеження проти п'яти російських банків та трьох російських бізнесменів з оточення Володимира Путіна. Під санкції потрапили: Промсвязьбанк, Індустріальний Ощадний банк, Акціонерне товариство Чорноморський Банк Розвитку та Реконструкції, товариство Акціонерний Банк Росія, Генбанк. Також обмеження стосуються Геннадія Тимченка, Бориса та Ігоря Ройтбургів.