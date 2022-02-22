В Белом доме расценивают последние действия РФ как "вторжение" в Украину, — Politico

По словам американского заместителя советника по нацбезопасности Джона Файнера, Россия вторгается в Украину с 2014 года, аннексируя Крымский полуостров.

Заместитель советника по национальной безопасности США Джон Файнер назвал действия России в Украине "началом вторжения". Файнер обвинил Россию в организации "вторжения" в Украину путем отправки войск в сепаратистские регионы Луганской и Донецкой областей, сообщает Politico.

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"Мы думаем, что это начало вторжения, последнего вторжения России в Украину", — сказал Файнер, имея в виду российские войска, направляющиеся в так называемые "ДНР" и "ЛНР", обе из которых контролируются силами, поддерживаемыми Россией.

Администрация Байдена, которая в понедельник, 21 февраля, еще сопротивлялась тому, чтобы назвать последние шаги России в Украине вторжением — после того, как в течение нескольких месяцев предупреждала о наращивании Россией военных сил вдоль границы с Украиной и усилении агрессии в регионе.

"Я не знаю, насколько более ясно я могу выразиться. Это начало вторжения. Вторжение есть вторжение, и это то, что происходит — Россия вторгается в Украину с 2014 года, когда Россия аннексировала Крымский полуостров", — сказал Файнер.

Ранее один из высокопоставленных чиновников американской администрации отказывался назвать действия Путина на Донбассе вторжением, добавив, что передвижение российских войск на Донбасс само по себе не будет новым шагом, поскольку у России есть войска на Донбассе в течение последних восьми лет.

После решения Путина официально признать независимость Луганской и Донецкой областей президент Джо Байден издал указ о расширении санкций, введенных против России в 2014 году.

Последние санкции Соединенных Штатов запрещают новые американские инвестиции в сепаратистские регионы Украины, импорт и экспорт из них, а также финансовые и имущественные операции, согласно постановлению Министерства финансов США.

Ранее Фокус сообщал, что США, несмотря на санкции, разрешили жителям ОРДЛО пользоваться мессенджерами и соцсетями.

США также обещают ввести санкции против всех лиц, кто связан с "ЛНР" и "ДНР".

Послы США, которых перевели из Киева во Львов, пока остаются на польской территории.