У Білому домі розцінюють останні дії РФ як "вторгнення" в Україну, — Politico

За словами американського заступника радника з нацбезпеки Джона Файнера, Росія вторгається в Україну з 2014 року, анексуючи Кримський півострів.

Заступник радника з питань національної безпеки США Джон Файнер назвав дії Росії в Україні "початком вторгнення". Файнер звинуватив Росію в організації "вторгнення" в Україну шляхом відправлення військ до сепаратистських регіонів Луганської та Донецької областей, повідомляє Politico.

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"Ми думаємо, що це початок вторгнення, останнього вторгнення Росії в Україну", — сказав Файнер, маючи на увазі російські війська, що прямують до так званих "ДНР" і "ЛНР", обидві з яких контролюються силами, які підтримує Росія.

Адміністрація Байдена, яка в понеділок, 21 лютого, ще чинила опір тому, щоб назвати останні кроки Росії в Україні вторгненням — після того, як протягом кількох місяців попереджала про нарощування Росією військових сил уздовж кордону з Україною та посилення агресії в регіоні.

"Я не знаю, наскільки чіткіше я можу висловитися. Це початок вторгнення. Вторгнення є вторгнення, і це те, що відбувається, — Росія вторгається в Україну з 2014 року, коли Росія анексувала Кримський півострів", — сказав Файнер.

Раніше один із високопосадовців американської адміністрації відмовлявся назвати дії Путіна на Донбасі вторгненням, додавши, що пересування російських військ на Донбас саме собою не буде новим кроком, оскільки Росія має війська на Донбасі протягом останніх восьми років.

Після рішення Путіна офіційно визнати незалежність Луганської та Донецької областей президент Джо Байден видав указ про розширення санкцій, запроваджених проти Росії у 2014 році.

Останні санкції Сполучених Штатів забороняють нові американські інвестиції в сепаратистські регіони України, імпорт і експорт із них, а також фінансові та майнові операції згідно з постановою Міністерства фінансів США.

Раніше Фокус повідомляв, що США, незважаючи на санкції, дозволили жителям ОРДЛО користуватися месенджерами та соцмережами.

США також обіцяють запровадити санкції проти всіх осіб, хто пов'язаний із "ЛНР" і "ДНР".

Посли США, яких перевели з Києва до Львова, поки що залишаються на польській території.