"Путин хочет войны с Украиной": дочь Романа Абрамовича выступила со смелым заявлением

Наследница миллиардера утверждает, что самая большая ложь российской пропаганды в том, что рядовые граждане поддерживают Путина в этой войне.

27-летняя дочь российского миллиардера и бывшего губернатора Чукотки Романа Абрамовича София решила присоединится к тем, кто осуждает агрессию Путина в отношении Украины. В сториз своего Instagram она опубликовала изображение, на котором российский лидер находится в знаке опасности, с подписью: "Самая большая и самая успешная ложь кремлевской пропаганды заключается в том, что большинство россиян с Путиным".

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Кроме того, картинка сопровождается фразой "Россия хочет войны с Украиной", где слово Россия зачеркнуто, вместо него сверху написано "Путин".

Фото: Скриншот

Это послание появилось после того, как отец Софьи, которого считают приближенным к российскому президенту, избежал санкций со стороны Великобритании, где и он, и его дочь живут большую часть времени.

В Лондоне все громче звучат призывы ввести против владельца "Челси" санкции как против одного из самых известных олигархов России, живущих у Великобритании. В парламенте государства его назвали его одним из 35 олигархов, которых лидер российской оппозиции Алексей Навальный считает одним из "ключевых пособников" "клептократии", управляемой Путиным.

В свою очередь Абрамович категорически отрицает, что он близок к Кремлю или сделал что-либо, что заслуживало бы введения против него санкций, поскольку Великобритания стремилась ввести санкции против России на фоне роста напряженности в отношениях с Украиной.

Daily Mail отмечает, что ему фактически запретили жить в стране, и его не видели в доме его футбольного клуба Премьер-лиги на юго-западе Лондона, на "Стэмфорд Бридж", в течение нескольких месяцев.

Он отозвал свое заявление на получение британской инвесторской визы уровня 1 в 2018 году после сообщений о задержках с его заявлением из-за критики в адрес российских олигархов после отравлений в Солсбери.

По информации СМИ, иммиграционные власти получили инструкции не допустить, чтобы Абрамович, владеющий особняком стоимостью 125 миллионов фунтов стерлингов недалеко от Кенсингтонского дворца, мог обосноваться в Великобритании. Сообщается, что его делом занимается "Отдел особых дел" МВД.

София Абрамович – дочь олигарха и его бывшей жены Ирины. Состояние девушки оценивается в миллиард долларов, но она предпочитает не выставлять деньги напоказ. Девушка увлекается конным спортом и участвует в турнирах.

Ранее хештег #нетвойне опубликовала дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Лиза, которая живет в Париже. Однако уже через некоторое время девушка убрала публикацию. Что послужило причиной, неизвестно.

[ + – ] Лиза Пескова обпубликовала хештег #нетвойне, но очень быстро его "снесла" Фото: Скриншот

Ранее сообщалось, что Украину в ее борьбе против российской агрессии поддержали Стивен Кинг, Анджелина Джоли, а также ряд российских знаменитостей.