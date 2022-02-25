"Путін хоче війни з Україною": донька Романа Абрамовича виступила зі сміливою заявою

Спадкоємиця мільярдера стверджує, що найбільша брехня російської пропаганди в тому, що пересічні громадяни підтримують Путіна у цій війні.

27-річна дочка російського мільярдера та колишнього губернатора Чукотки Романа Абрамовича Софія вирішила приєднатися до тих, хто засуджує агресію Путіна щодо України. У сторіз свого Instagram вона опублікувала зображення, на якому російський лідер перебуває в знаку небезпеки, з підписом: "Найбільша і найуспішніша брехня кремлівської пропаганди полягає в тому, що більшість росіян з Путіним".

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Крім того, картинка супроводжується фразою "Росія хоче війни з Україною", де слово Росія закреслено, замість нього зверху написано "Путін".

Фото: Скриншот

Це послання з'явилося після того, як батько Софії, якого вважають наближеним до російського президента, уникнув санкцій з боку Великобританії, де і він, і його донька живуть більшу частину часу.

У Лондоні дедалі голосніше звучать заклики ввести проти власника "Челсі" санкції як проти одного з найвідоміших олігархів Росії, які живуть у Великій Британії. У парламенті держави його назвали одним із 35 олігархів, яких лідер російської опозиції Олексій Навальний вважає одним із "ключових посібників" "клептократії", керованої Путіним.

У свою чергу Абрамович категорично заперечує, що він близький до Кремля або зробив що-небудь, що заслуговувало б на введення проти нього санкцій, оскільки Великобританія прагнула ввести санкції проти Росії на тлі зростання напруженості у відносинах з Україною.

Daily Mail зазначає, що йому фактично заборонили жити в країні, і його не бачили в будинку його футбольного клубу Прем'єр-ліги на південному заході Лондона, на "Стемфорд Бридж", протягом кількох місяців.

Він відкликав свою заяву на отримання британської інвесторської візи рівня 1 у 2018 році після повідомлень про затримки із його заявою через критику на адресу російських олігархів після отруєнь у Солсбері.

За інформацією ЗМІ, імміграційна влада отримала інструкції не допустити, щоб Абрамович, який володіє особняком вартістю 125 мільйонів фунтів стерлінгів неподалік Кенсінгтонського палацу, міг влаштуватися у Великій Британії. Повідомляється, що його справою займається "Відділ особливих справ" МВС.

Софія Абрамович – дочка олігарха та його колишньої дружини Ірини. Статки дівчини оцінюються в мільярд доларів, але вона воліє не виставляти гроші напоказ. Дівчина захоплюється кінним спортом та бере участь у турнірах.

Раніше хештег #нетвойне опублікувала доньку прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова Ліза, яка мешкає в Парижі. Проте вже за деякий час дівчина прибрала публікацію. Що було причиною, невідомо.

[ + – ] Ліза Пєскова опублікувала хештег #нетвойне, але дуже швидко його "знесла" Фото: Скриншот

Раніше повідомлялося, що Україну в її боротьбі проти російської агресії підтримали Стівен Кінг, Анджеліна Джолі, а також низка російських знаменитостей.