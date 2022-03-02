Всемирный банк готовит пакет поддержки Украины на сумму $3 млрд

Начнут с утверждения на этой неделе суммы $350 млн, затем — $200 млн

Группа Всемирного банка готовит пакет поддержки Украины на сумму $3 млрд в ближайшие месяцы, говорится в совместном заявлении директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой и президента Группы Всемирного банка Дэвида Малпасса.

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Отмечается, что начать планируют с утверждения на этой неделе суммы не менее $350 млн, а затем — $200 млн на поддержание здравоохранения и образования.

Со своей стороны, Совет МВФ на следующей неделе может рассмотреть запрос Украины об экстренном финансировании. Кроме того, в МВФ продолжают работать над программой Stand-By, которая может дать доступ еще до $2,2 млрд до конца июня.

Как сообщалось, о финансовой поддержке Украины заявили США, Франция, Италия, Польша, Великобритания, ЕС

Ранее Нацбанк и Минфин призвали МВФ выделить Украине финансирование по программе экстренной поддержки.