Світовий банк готує пакет підтримки України на суму $3 млрд

Почнуть із затвердження цього тижня суми $350 млн, потім — $200 млн.

Група Світового банку готує пакет підтримки України на суму $3 млрд у найближчі місяці, йдеться у спільній заяві директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліни Георгієвої та президента Групи Світового банку Девіда Малпасса.

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Зазначається, що розпочати планують із затвердження цього тижня суми не менше ніж $350 млн, а потім — $200 млн на підтримку охорони здоров'я та освіти.

Зі свого боку, Рада МВФ наступного тижня може розглянути запит України щодо екстреного фінансування. Крім того, в МВФ продовжують працювати над програмою Stand-By, яка може дати доступ ще до $2,2 млрд до кінця червня.

Як повідомлялося, про фінансову підтримку України заявили США, Франція, Італія, Польща, Великобританія, ЄС

Раніше Нацбанк і Мінфін закликали МВФ виділити Україні фінансування за програмою екстреної підтримки.