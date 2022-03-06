В столице Албании посольство РФ получило новый адрес на ул. Свободная Украина

Ранее улица носила имя жена национального героя Скандерберга Доника Кастриоти. Также в этом квартале находятся посольства Швейцарии и Украины

В знак солидарности с украинским народом мэр Тираны Эрион Велиай принял решение переименовать улицу, где находится посольство РФ. Теперь эта улица будет называться "Свободная Украина". Об этом пишет Reuters.

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После вторжения России в Украину Албания, член НАТО, присоединилась к другим европейским странам, введя экономические санкции и запретив российским самолетам летать в своем воздушном пространстве.

"Наше поколение будет отмечено этой кровавой российской агрессией, и мы должны помнить о героическом сопротивлении Украины", — заявил мэр Тираны.

[ + – ] Посольство РФ в Тиране, столице Албании Фото: Соцсети

Улица, которая сменила имя, ранее была названа в честь Доники Кастриоти, жены национального героя Албании Скандербега.

Мэр Веляй сказал, что новое название станет напоминанием для сотрудников российского посольства. "Русским придется работать, жить и получать почту по адресу Свободной Украины", — заявил мэр.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. С той поры российские войска обстреливают украинские города, убивая мирное население. Центр Харькова был обстрелян, причем ракеты попали прямо в здание ОГА, расположенное на Площади Свободы. А сегодня восемь ракет были выпущены агрессором по аэропорту Винницы.

Также Фокус рассказывал, как живет Киев в условиях войны, когда на улицах столицы оборудованы блокпосты и баррикады.