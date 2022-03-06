У столиці Албанії посольство РФ отримало нову адресу на вул. Вільна Україна

Раніше вулиця мала ім'я дружини національного героя Скандербега Доніки Кастріоті. Також у цьому кварталі розташовані посольства Швейцарії та України.

На знак солідарності з українським народом мер Тирани Еріон Веліай вирішив перейменувати вулицю, де розташоване посольство РФ. Тепер ця вулиця називатиметься "Вільна Україна". Про це пише Reuters.

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Після вторгнення Росії в Україну Албанія, член НАТО, приєдналася до інших європейських країн, запровадивши економічні санкції та заборонивши російським літакам літати у своєму повітряному просторі.

"Наше покоління буде відзначене цією кривавою російською агресією, і ми маємо пам'ятати про героїчний опір України", — заявив мер Тирани.

[ + – ] Посольство РФ у Тирані, столиці Албанії Фото: Соцсети

Вулицю, яка змінила ім'я, раніше було названо на честь Доніки Кастріоті, дружини національного героя Албанії Скандербега.

Мер Веліай сказав, що нова назва стане нагадуванням для співробітників російського посольства. "Росіянам доведеться працювати, жити та отримувати пошту на адресу Вільної України", — заявив мер.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. З того часу російські війська обстрілюють українські міста, вбиваючи мирне населення. Центр Харкова був обстріляний, причому ракети потрапили прямо в будівлю ОДА, розташовану на Площі Свободи. А сьогодні вісім ракет було випущено агресором по аеропорту Вінниці.

Також Фокус розповідав,як живе Київ в умовах війни, коли на вулицях столиці обладнано блокпости та барикади.