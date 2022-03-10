РФ оставили без высоких технологий. Кремль в ответ запретил экспорт древесины

Минпромторг России планирует запретить экспорт в "недружественные страны" березовых бревен, фанеры и щепок.

В Министерстве промышленности и торговли РФ предложили до конца текущего года выпустить постановление о запрете экспорта в "недружественные страны" березовой древесины, фанерного кряжа и топливной щепы. Об этом сообщает Интерфакс.

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"Минпромторг России предложил ввести до конца этого года запрет на экспорт древесины", — говорится в сообщении. Такой запрет, возможно, будет распространяться на так называемые "недружественные страны" — в их список входят США, государства ЕС и ряд других стран, например Япония.

Березовые балансы — основной сырьевой материал для изготовления бумаги, топливную щепу тоже называют важным товаром для ЕС. Например, Финляндия импортирует до 10-15% этих российских материалов. Запрет на экспорт фанерного кряжа, из которого производят фанеру, из-за антидемпинговых пошлин Евросоюза на готовую фанеру из России не позволит европейским производителям нарастить мощности своих предприятий, — считают в российском Минпромторге.

Российское правительство уже запланировало рассмотрение этого запрета.

Во времена древности в том числе из березовой коры изготавливалась плетеная обувь — лапти. Конечно, сегодня это уже предмет ушедшего века, и по улицам в России в них никто не ходит. Если производят, то сувенирные лапти, или в качестве домашних тапочек.

Между тем, напоминает пресс-служба Тверского государственного объединенного музея, древнее ремесло забывать не стоит, поскольку оно может пригодиться в разных ситуациях, в т.ч. и экстремальных.

"Вдруг вы окажетесь на необитаемом острове, — говорится в публикации. — Или, не дай бог, вас уволят с работы. Вспомнится тогда и поговорка: "Станешь лапти плесть, как нечего есть"".

Список недружественных для России государств

В начале марта правительство РФ составило список стран, которые якобы совершают в отношении России, местных предприятий и граждан недружественные действия.

Страны ЕС

Австралия

Албания

Андорра

Великобритания (в т.ч. остров Джерси и подконтрольные заморские территории)

Исландия

Канада

Лихтенштейн

Микронезия

Монако

Новая Зеландия

Норвегия

Сан-Марино

Северная Македония

Сингапур

США

Тайвань

Украина

Черногория

Швейцария

Южная Корея

Япония.

Напомним, что в России назревает техно-катастрофа: страна может лишиться высоких технологий из-за новых ограничений. РФ крайне зависима от западных технологий и рискует в обозримом будущем остаться без импортных бытовых приборов, компьютеров и комплектующих для машиностроения.

Также в США планируют запретить экспорт полупроводников в Россию. В прошлом году подобные санкции со стороны Соединенных Штатов были приняты в отношении китайской компании Huawei. Как итог, ее доходы снизились на 41%.

Ранее Фокус сообщал, что власти Японии запретили экспорт в РФ "нефтяного" оборудования и напомнили о том, что считают Курилы "исконно японскими" территориями — такая формулировка прозвучала впервые.