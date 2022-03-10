РФ залишили без високих технологій. Кремль у відповідь заборонив експорт деревини

Мінпромторг Росії планує заборонити експорт до "недружніх країн" березових колод, фанери та тріски.

У Міністерстві промисловості та торгівлі РФ запропонували до кінця поточного року випустити постанову про заборону експорту до "недружніх країн" березової деревини, фанерного кряжа та паливної тріски. Про це повідомляє Інтерфакс.

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"Мінпромторг Росії запропонував запровадити до кінця цього року заборону на експорт деревини", — йдеться в повідомленні. Така заборона, можливо, поширюватиметься на так звані "недружні країни" — до їх списку входять США, держави ЄС та низка інших країн, наприклад, Японія.

Березові баланси — основний сировинний матеріал для виготовлення паперу, паливні тріски теж називають важливим товаром для ЄС. Наприклад, Фінляндія імпортує до 10-15% цих матеріалів. Заборона на експорт фанерного кряжа, з якого виробляють фанеру, через антидемпінгове мито Євросоюзу на готову фанеру з Росії не дозволить європейським виробникам наростити потужності своїх підприємств, — вважають у російському Мінпромторгу.

Російський уряд уже запланував розгляд цієї заборони.

За часів давнини з березової кори виготовлялося плетене взуття — постоли. Звичайно, сьогодні це вже предмет минулого століття, і вулицями в Росії в них ніхто не ходить. Якщо виробляють, то сувенірні постоли, або як домашні тапочки.

Тим часом нагадує пресслужба Тверського державного об'єднаного музею, стародавнє ремесло забувати не варто, оскільки воно може стати в пригоді в різних ситуаціях, зокрема в екстремальних.

"Раптом ви опинитеся на безлюдному острові, — йдеться в публікації. — Або, не дай бог, вас звільнять з роботи. Згадаєте тоді й приказку: "Почнеш постоли плести, як нічого їсти"".

Список недружніх для Росії держав

На початку березня уряд РФ склав список країн, які нібито роблять щодо Росії, місцевих підприємств та громадян недружні дії.

Країни ЄС

Австралія

Албанія

Андорра

Великобританія (зокрема острів Джерсі та підконтрольні заморські території)

Ісландія

Канада

Ліхтенштейн

Мікронезія

Монако

Нова Зеландія

Норвегія

Сан-Маріно

Північна Македонія

Сінгапур

США

Тайвань

Україна

Чорногорія

Швейцарія

Південна Корея

Японія.

Нагадаємо, що в Росії назріває техно-катастрофа : країна може втратити високі технології через нові обмеження. РФ вкрай залежна від західних технологій і ризикує в найближчому майбутньому залишитися без імпортних побутових приладів, комп'ютерів та запчпстин для машинобудування.

Також у США планують заборонити експортування напівпровідників до Росії. Минулого року подібні санкції з боку Сполучених Штатів ухвалили щодо китайської компанії Huawei. Як наслідок, її доходи знизилися на 41%.

Раніше Фокус повідомляв, що влада Японії заборонила експорт у РФ "нафтового" обладнання і нагадала про те, що вони вважають Курили "споконвічно японськими" територіями — таке формулювання прозвучало вперше.