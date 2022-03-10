Western Union останавливает денежные операции в РФ и Беларуси из-за вторжения в Украину

Американская компания также осудила неоправданные боевые действия против Украины и выразила надежду на дипломатическое урегулирование войны.

Из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину компания Western Union приостанавливает свою деятельность на территории России и Беларуси. Об этом сообщает издание Business Wire со ссылкой на пресс-релиз фирмы.

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В заявлении сказано, что компания осуждает неоправданное военное вторжение российских войск в Украину и разделяет печаль из-за гибели жителей страны.

"В свете продолжающихся трагических последствий длительного нападения России на Украину, мы пришли к решению приостановить наши операции в России и Беларуси", — отмечают в Western Union.

В течение последних дней, как говорится в пресс-релизе, усилия американской компании были направлены на поддержку украинских клиентов и людей, которые пострадали или потеряли жилье в результате полномасштабных боевых действий. Western Union в знак солидарности сделал пожертвования для оказания гуманитарной помощи и отменил комиссии для услуг по переводу денег.

"Мы присоединяемся к международному сообществу и выражаем искреннюю надежду на дипломатическое и мирное разрешение ситуации", — добавили в компании.

Пресс-служба "Новой почты", в свою очередь, сообщает, что украинцы в почтовых отделениях могут получить денежные переводы, которые были осуществлены из-за границы через Western Union и Ria. Льготные условия с отменой комиссии при транзакциях будут действовать до 31 марта.

Western Union — международная система срочных денежных переводов наличными. Американская компания считается одним из "гигантов" в финансовой сфере, который соединяет между собой 200 стран мира.

Напомним, в начале февраля компания Western Union сообщила о приостановке денежных переводов по России. Уже с 31 марта операции внутри страны будут недоступны, а через день исчезнет и возможность получить выплату или возврат средств.

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