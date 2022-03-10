Western Union зупиняє грошові операції в РФ і Білорусі через вторгнення в Україну

Американська компанія також засудила невиправдані бойові дії проти України та висловила надію на дипломатичне врегулювання війни.

Через повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну компанія Western Union зупиняє свою діяльність на території Росії та Білорусі. Про це повідомляє видання Business Wire із посиланням на пресреліз фірми.

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У заяві сказано, що компанія засуджує невиправдане військове вторгнення російських військ в Україну та поділяє сум через загибель мешканців країни.

"У світлі тривалих трагічних наслідків тривалого нападу Росії на Україну ми прийшли до рішення призупинити наші операції в Росії та Білорусі", — зазначають у Western Union.

Протягом останніх днів, як кажуть у пресрелізі, зусилля американської компанії були спрямовані на підтримку українських клієнтів і людей, які постраждали або втратили житло внаслідок повномасштабних бойових дій. Western Union на знак солідарності зробив пожертвування для надання гуманітарної допомоги та скасував комісії для послуг із переказу грошей.

"Ми приєднуємося до міжнародної спільноти й висловлюємо щиру надію на дипломатичне та мирне вирішення ситуації", — додали в компанії.

Пресслужба "Нової пошти", у свою чергу, повідомляє, що українці в поштових відділеннях можуть отримати грошові перекази, які були здійснені з-за кордону через Western Union і Ria. Пільгові умови зі скасуванням комісії при транзакціях діятимуть до 31 березня.

Western Union — міжнародна система термінових грошових переказів готівкою. Американська компанія вважається одним із "гігантів" у фінансовій сфері, який поєднує між собою 200 країн світу.

Нагадаємо, на початку лютого компанія Western Union повідомила про призупинення грошових переказів по Росії. Вже з 31 березня операції всередині країни будуть недоступні, а через день зникне можливість отримати виплату або повернення коштів.

Раніше Фокус у своїй статті розповідав, як фрілансерам і заробітчанам перевести гроші в Україну з-за кордону.