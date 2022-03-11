Эта война не должна превратиться в войну НАТО с Россией, - Столтенберг
В НАТО опасаются войны с Россией, поскольку это приведет к значительным жертвам.
События в Украине не должны привести к тому, что НАТО начнет воевать с Россией, это приведет к большим жертвам. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг для CNN Turk.
По его словам, Альянс резко отреагировал против действий России.
"Мы обучили десятки тысяч солдат Украины. Против оккупационных сил ведется большая борьба. Эта война не должна превратиться в войну НАТО с Россией, она приведет к большим жертвам", — заявил генсек.
Ранее Столтенберг пояснил, что НАТО не может закрыть небо в Украине, так как это будет означать участие Альянса в войне и чревато рисками ее полномасштабного развертывания в Европе.
Также Йенс Столтенберг предупредил Россию, что любая атака на линии снабжения стран-союзников Украины оружием и боеприпасами станет эскалацией войны.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина смирилась с тем, что НАТО отказывается закрывать небо. ВСУ сделают это сами, но Альянс должен предоставить Киеву системы ПВО и боевую авиацию.
Однако США отказались от предложения Польши перебросить истребители НАТО на базу в Германии для дальнейшего пользования ВСУ.