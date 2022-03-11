Эта война не должна превратиться в войну НАТО с Россией, - Столтенберг

В НАТО опасаются войны с Россией, поскольку это приведет к значительным жертвам.

События в Украине не должны привести к тому, что НАТО начнет воевать с Россией, это приведет к большим жертвам. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг для CNN Turk.

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По его словам, Альянс резко отреагировал против действий России.

"Мы обучили десятки тысяч солдат Украины. Против оккупационных сил ведется большая борьба. Эта война не должна превратиться в войну НАТО с Россией, она приведет к большим жертвам", — заявил генсек.

Ранее Столтенберг пояснил, что НАТО не может закрыть небо в Украине, так как это будет означать участие Альянса в войне и чревато рисками ее полномасштабного развертывания в Европе.

Также Йенс Столтенберг предупредил Россию, что любая атака на линии снабжения стран-союзников Украины оружием и боеприпасами станет эскалацией войны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина смирилась с тем, что НАТО отказывается закрывать небо. ВСУ сделают это сами, но Альянс должен предоставить Киеву системы ПВО и боевую авиацию.

Однако США отказались от предложения Польши перебросить истребители НАТО на базу в Германии для дальнейшего пользования ВСУ.