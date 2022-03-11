Ця війна не повинна перетворитись на війну НАТО з Росією, — Столтенберг

У НАТО побоюються війни з Росією, оскільки це призведе до значних жертв.

Події в Україні не повинні призвести до того, що НАТО почне воювати з Росією, це призведе до великих жертв. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг для CNN Turk.

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Із його слів, Альянс різко відреагував проти дій Росії.

"Ми навчили десятки тисяч солдатів України. Проти окупаційних сил ведеться велика боротьба. Ця війна не повинна перетворитися на війну НАТО з Росією, вона призведе до великих жертв", — заявив генсек.

Раніше Столтенберг пояснив, що НАТО не може закрити небо в Україні, оскільки це означатиме участь Альянсу у війні та може спричинити ризики її повномасштабного розгортання в Європі.

Також Єнс Столтенберг попередив Росію, що будь-яка атака на лінії постачання країн-союзників України зброєю та боєприпасами стане ескалацією війни.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україна змирилася з тим, що НАТО відмовляється закривати небо. ЗСУ зроблять це самі, але Альянс має надати Києву системи ППО та бойову авіацію.

Проте США відмовилися від пропозиції Польщі перекинути винищувачі НАТО на базу Німеччини для подальшого користування ЗСУ.