Суд в Гааге вынесет решение по делу Украины против РФ 16 марта (документ)

Украинская сторона просит суд принять меры для завершения военного вторжения со стороны России.

16 марта Международный суд ООН в Гааге вынесет приговор о принятии временных мер по иску Украины против РФ о злоупотреблении российской стороной Конвенцией о геноциде. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном судом в Twitter.

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"В среду, 16 марта 2022 года, (суд) вынесет свое решение по запросу Украины о принятии временных мер по делу, которое касается утверждений о геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него", — говорится в заявлении.

Заседание начнется в 16:00 по Гааге (17:00 по Киеву).

Отметим, что в иске Украины против РФ идет речь о том, что "Российская Федерация ложно утверждала, что акты геноцида имели место в Луганской и Донецкой областях Украины, и на этом основании признала так называемые "Донецкую Народную Республику" и "Луганскую Народной Республики", а затем провозгласили и проведение "специальной военной операци" против Украины". Таким образом, украинская сторона хочет оспорить, что у России были основания начинать вторжения, а также призывает суд принять меры для завершения войны.

Напомним, ранее прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге объявил о начале расследования возможных военных преступлений, совершенных в Украине со стороны России.

Ранее Фокус писал о том, как будут расследоваться преступления со стороны РФ в отношении украинского государства.