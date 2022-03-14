Суд у Гаазі ухвалить рішення у справі України проти РФ 16 березня (документ)

Українська сторона просить суд вжити заходів для завершення військового вторгнення з боку Росії.

16 березня Міжнародний суд ООН у Гаазі ухвалить вирок про вживання тимчасових заходів за позовом України проти РФ про зловживання російською стороною Конвенції про геноцид. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому судом у Twitter.

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"У середу, 16 березня 2022 року, (суд) винесе своє рішення на запит України щодо вживання тимчасових заходів у справі, що стосується тверджень про геноцид відповідно до Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього", — йдеться у заяві.

Засідання розпочнеться о 16:00 за Гаагою (17:00 за Києвом).

Зазначимо, що в позові України проти РФ йдеться про те, що "Російська Федерація помилково стверджувала, що акти геноциду мали місце в Луганській та Донецькій областях України, і на цій підставі визнала так звані "Донецьку Народну Республіку" та "Луганську Народну Республіку", а потім проголосила і проведення "спеціальної військової операції проти України". Таким чином, українська сторона хоче заперечити, що Росія мала підстави починати вторгнення, а також закликає суд вжити заходів для завершення війни.

Нагадаємо, раніше прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі оголосив про початок розслідування можливих військових злочинів, скоєних в Україні з боку Росії.

Раніше Фокус писав про те, як розслідуватимуть злочини з боку РФ щодо української держави.