Российский экипаж на борту суперяхты Путина внезапно уволился, – The New York Times

Работать на 140-метровой яхте "Шахерезада" будет британская команда. Персонал верфи утверждает, что русские контролировали ремонт судна, а по вечерам выпивали в баре или играли в бильярд.

Российский экипаж 140-метровой суперяхты "Шахерезада" стоимостью около $700 млн, которая, вероятно, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, внезапно покинул место работы. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на лидеров местных профсоюзов.

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"Их заменила британская команда. Не знаю и меня не волнует, принадлежит ли яхта Путину. Я беспокоюсь о последствиях для рабочих верфи, если полиция арестует или конфискует судно", — сказал газете местный профсоюзный лидер Паоло Гоццани.

[ + – ] Яхту ремонтировали в городе Тоскана

Рабочие покинули прибрежный итальянский город Тоскана, там она стояла на ремонте. Члены экипажа были в небольшом порту Марина-ди-Каррара с осени 2020 года.

Сотрудники верфи и постоянные ее посетители отметили, что русские постоянно контролировали работы, выполняемые на яхте. По вечерам они выпивали в баре или играли в бильярд.

[ + – ] Русские постоянно контролировали работы, выполняемые на яхте

Капитан яхты Гай Беннетт-Пирс в общении с журналистами не назвал имя владельца и отрицал, что Путин владел яхтой или когда-либо находился на ней.

Финансовая полиция Италии несколько недель пытается выяснить, кто же владеет яхтой "Шахерезада", сообщила The New York Times.

Фокус уже писал, что суперяхта "Шахерезада" состоит из шести палуб. Для ее экипажа приготовили 20 кают, также на яхте есть зал для дзюдо с фотографиями Путина, бассейны, спа, сауна, театр, бальные залы, тренажерный зал и две вертолетные площадки. Все поверхности сделаны или из мрамора, или из золота, даже держатель для туалетной бумаги.

Еще одна яхта Путина Graceful ("Изящество") находится в Калининграде. Яхта вышла из немецкого порта Гамбург за две недели до начала войны РФ с Украиной.