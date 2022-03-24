Російський екіпаж на борту супер'яхти Путіна раптово звільнився, — The New York Times
Працюватиме на 140-метровій яхті "Шахерезада" британська команда. Персонал корабельні стверджує, що росіяни контролювали ремонт судна, а вечорами випивали в барі або грали в більярд.
Російський екіпаж 140-метрової супер'яхти "Шахерезада" вартістю близько $700 млн, яка, ймовірно, належить президенту РФ Володимиру Путіну, раптово залишив місце роботи. Про це пише американська газета The New York Times із посиланням на лідерів місцевих профспілок.
"Їх замінила британська команда. Не знаю і мене не хвилює, чи належить яхта Путіну. Я непокоюсь щодо наслідків для робітників корабельні, якщо поліція заарештує або конфіскує судно", — сказав місцевий профспілковий лідер Паоло Гоццані.
Робітники покинули прибережне італійське місто Тоскана, там вона стояла на ремонті. Члени екіпажу були в невеликому порту Марина-ді-Каррара з осені 2020 року.
Співробітники корабельні та постійні її відвідувачі зазначили, що росіяни постійно контролювали роботи, які виконували на яхті. Вечорами вони випивали в барі або грали в більярд.
Капітан яхти Гай Беннетт-Пірс, спілкуючись із журналістами, не назвав ім'я власника та заперечував, що Путін володів яхтою або колись був на ній.
Фінансова поліція Італії кілька тижнів намагається з'ясувати, хто ж володіє яхтою "Шахерезада", повідомила The New York Times.
Фокус вже писав, що супер'яхта "Шахерезада" складається із шести палуб. Для її екіпажу приготували 20 кают, також на яхті є зал для дзюдо з фотографіями Путіна, басейни, спа, сауна, театр, бальні зали, тренажерний зал та два вертолітні майданчики. Всі поверхні зроблені або з мармуру, або із золота, навіть тримач для туалетного паперу.
Ще одна яхта Путіна Graceful ("Вишуканість") знаходиться в Калінінграді. Яхта вийшла з німецького порту Гамбург за два тижні до початку війни РФ з Україною.