Російський екіпаж на борту супер'яхти Путіна раптово звільнився, — The New York Times

Працюватиме на 140-метровій яхті "Шахерезада" британська команда. Персонал корабельні стверджує, що росіяни контролювали ремонт судна, а вечорами випивали в барі або грали в більярд.

Російський екіпаж 140-метрової супер'яхти "Шахерезада" вартістю близько $700 млн, яка, ймовірно, належить президенту РФ Володимиру Путіну, раптово залишив місце роботи. Про це пише американська газета The New York Times із посиланням на лідерів місцевих профспілок.

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"Їх замінила британська команда. Не знаю і мене не хвилює, чи належить яхта Путіну. Я непокоюсь щодо наслідків для робітників корабельні, якщо поліція заарештує або конфіскує судно", — сказав місцевий профспілковий лідер Паоло Гоццані.

[ + – ] Яхту ремонтували в місті Тоскана

Робітники покинули прибережне італійське місто Тоскана, там вона стояла на ремонті. Члени екіпажу були в невеликому порту Марина-ді-Каррара з осені 2020 року.

Співробітники корабельні та постійні її відвідувачі зазначили, що росіяни постійно контролювали роботи, які виконували на яхті. Вечорами вони випивали в барі або грали в більярд.

[ + – ] Росіяни постійно контролювали роботи, що виконували на яхті

Капітан яхти Гай Беннетт-Пірс, спілкуючись із журналістами, не назвав ім'я власника та заперечував, що Путін володів яхтою або колись був на ній.

Фінансова поліція Італії кілька тижнів намагається з'ясувати, хто ж володіє яхтою "Шахерезада", повідомила The New York Times.

Фокус вже писав, що супер'яхта "Шахерезада" складається із шести палуб. Для її екіпажу приготували 20 кают, також на яхті є зал для дзюдо з фотографіями Путіна, басейни, спа, сауна, театр, бальні зали, тренажерний зал та два вертолітні майданчики. Всі поверхні зроблені або з мармуру, або із золота, навіть тримач для туалетного паперу.

Ще одна яхта Путіна Graceful ("Вишуканість") знаходиться в Калінінграді. Яхта вийшла з німецького порту Гамбург за два тижні до початку війни РФ з Україною.