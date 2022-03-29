Johnson & Johnson приостановит поставки товаров личной гигиены в РФ

Такое решение компания приняла в связи с усугублением гуманитарного кризиса в результате полномасштабного вторжения России в Украину.

Один из крупнейших производителей в сфере товаров для здоровья, американская компания Johnson & Johnson, объявила о приостановке поставок средств личной гигиены в РФ на фоне российского вторжения в Украину. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте.

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В компании отметили, что в начале марта она уже приостановила всю рекламу, регистрацию в клинических испытаниях и какие-либо дополнительные инвестиции в РФ, однако в связи с усугублением гуманитарного кризиса было принято решения предпринять следующие шаги:

удвоить пожертвования на гуманитарную помощь с 5 до 10 миллионов долларов;

подтвердить обязательство поставлять лекарства и медицинское оборудование в Украину;

приостановить поставки средств личной гигиены в РФ.

Компания производит товары под торговыми марками Clean & Clear, Johnson's, o.b., Carefree, Neutrogena, Listerine, Johnson's baby и другими.

Напомним, ранее о приостановке всех поставок в Россию объявила южнокорейская компания по производству электроники и бытовой техники LG Electronics.

Также мы писали о том, что 17 марта компания AbbVie, которая производит ботокс и филлеры, также остановила снабжение российского рынка своими товарами.

Ранее в Кремле назвали действия международных компаний по уходу из РФ "экономической войной" против российского государства.