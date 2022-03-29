Johnson & Johnson призупинить постачання товарів особистої гігієни в РФ

Таке рішення компанія ухвалила у зв'язку з посиленням гуманітарної кризи внаслідок повномасштабного вторгнення Росії до України.

Один із найбільших виробників у сфері товарів для здоров'я, американська компанія Johnson & Johnson, оголосила про зупинення постачання коштів особистої гігієни в РФ на тлі російського вторгнення в Україну. Про це йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті.

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У компанії зазначили, що на початку березня вона вже призупинила всю рекламу, реєстрацію в клінічних випробуваннях і будь-які додаткові інвестиції в РФ, однак у зв'язку із посиленням гуманітарної кризи було прийнято рішення вжити наступних кроків:

подвоїти пожертвування на гуманітарну допомогу із 5 до 10 мільйонів доларів;

підтвердити зобов'язання постачати ліки та медичне обладнання в Україну;

призупинити постачання коштів особистої гігієни в РФ.

Компанія виробляє товари під торговими марками Clean & Clear, Johnson's, ob, Carefree, Neutrogena, Listerine, Johnson's baby й інші.

Нагадаємо, раніше про зупинення всіх постачань у Росію оголосила південнокорейська компанія з виробництва електроніки та побутової техніки LG Electronics.

Також ми писали про те, що 17 березня компанія AbbVie, яка виробляє ботокс і філери, також зупинила постачання своїх товарів на російський ринок.

Раніше в Кремлі назвали дії міжнародних компаній із виходу з РФ "економічною війною" проти російської держави.