"Ребята, мы за вами наблюдаем": глава "Роскосмоса" угрозами поздравил НАТО с днем основания

Директор "Роскосмоса" попросил генерального секретаря НАТО посмотреть на снимки штаб-квартиры Альянса в Брюсселе, сделанные российским спутником "Ресурс-П".

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Директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин решил поздравить НАТО с днем создания этой организации. Он написал в Telegram, что Альянс – это "главная угроза миру", который пережил Вторую мировую войну.

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"В этот день 4 апреля 1949 года представителями двенадцати стран был подписан Североатлантический Договор. Так родилась НАТО — главная угроза всему миру, пережившему Вторую мировую войну", – отметил он.

После этого Рогозин обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и попросил его посмотреть на спутниковые фотографии, сделанные космическим аппаратом Роскосмоса.

[ + – ] Фотографию сделал российский спутник "Ресурс-П"

"Ребята, мы за вами наблюдаем. Имейте в виду", – заключил Рогозин.

В "Роскосмосе" утверждают, что фото сделал российский спутник "Ресурс-П" 28 марта этого года. На нем якобы представлена штаб-квартира НАТО в Брюсселе.

День НАТО – краткая история Альянса

Акт о создании Североатлантического альянса, или НАТО подписали 4 апреля 1949 года в Вашингтоне. Изначально в Альянсе были 12 стран – Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США и Франция.

Москва в ответ создала в мае 1955 года военный блок – Организацию Варшавского договора, в него вошли Албания, Болгария, Венгрия, Восточная Германия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия.

[ + – ] В НАТО входят 30 стран Фото: 24 Канал

С начала 1960-х годов многие страны-члены НАТО стали рассматривать организацию не только как военный, но и как политический союз. Наиболее важной в Североатлантическом договоре является статья 5 о коллективной обороне. В ней сказано, что нападение на одно из государств приравнивается к нападению на весь блок НАТО.

В настоящий момент в НАТО входят 30 стран, последним государством-членом стала Северная Македония, присоединившись к Альянсу 27 марта 2020.

Украина заявляла о намерении войти в НАТО. Президент Владимир Зеленский говорил, что Украину не берут в НАТО, потому что там боятся Россию.

В переговорах об окончании войны с Россией представители Украины обсуждают вопрос о возможном "нейтралитете" страны. Зеленский говорил, что ни украинцы, ни власти не согласятся выполнять ультиматумы, которые выдвигает Россия.

Фокус ранее писал об ответе Рогозина на санкции NASA и ЕКА. По его словам, РФ может прекратить сотрудничать с западными странами на орбитальной станции.