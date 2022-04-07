РФ заявила о самостоятельном "уходе" из Совета ООН после ее исключения оттуда

МИД государства-агрессора назвало решение, принятое на Генассамблее "политически мотивированным" и принятым для "демонстративного наказания" России.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Министерство иностранных дел РФ после принятия путем голосования на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций решения о прекращении членства государства-агрессора в Совете ООН по правам человека заявило, что Россия досрочно с 7 апреля покидает этот орган. Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном изданием "РБК".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В МИД РФ назвали решение Генассамблеи ООН "неправомерным и политически мотивированным шагом", который был предпринят для "демонстративного наказания" российского государства.

"Российская Федерация приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 г. своих полномочий члена Совета ООН по правам человека", — говорится в заявлении.

Также о выходе РФ из состава Совета по правам человека после соответствующего голосования заявил Дмитрий Полянский.

В свою очередь постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, комментируя решение государства-агрессора, констатировал "капитуляцию России".

"Я правильно понял, что после того, как мы только что успешно проголосовали за приостановку прав членства России в Совете по правам человека, дипломат путина только что заявил, что РФ полностью выходит из СПЧ? Во-первых, вы не должны были быть избраны в СПЧ! Слишком поздно, Конрад!", — написал украинский дипломат в своем Twitter.

Напомним, сегодня за решение о прекращении членства РФ в СПЧ ООН проголосовали 93 страны. Против выступили 24 государства, в том числе Беларусь, Китай, Иран, Казахстан и Куба.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что военным преступникам не место в органах ООН.