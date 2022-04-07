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Мир Российско-украинская война

РФ заявила о самостоятельном "уходе" из Совета ООН после ее исключения оттуда

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Фото: пресс-служба ООН | В РФ отреагировали на исключение из СПЧ ООН

МИД государства-агрессора назвало решение, принятое на Генассамблее "политически мотивированным" и принятым для "демонстративного наказания" России.

Министерство иностранных дел РФ после принятия путем голосования на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций решения о прекращении членства государства-агрессора в Совете ООН по правам человека заявило, что Россия досрочно с 7 апреля покидает этот орган. Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном изданием "РБК".

В МИД РФ назвали решение Генассамблеи ООН "неправомерным и политически мотивированным шагом", который был предпринят для "демонстративного наказания" российского государства.

"Российская Федерация приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 г. своих полномочий члена Совета ООН по правам человека", — говорится в заявлении.

Также о выходе РФ из состава Совета по правам человека после соответствующего голосования заявил Дмитрий Полянский.

В свою очередь постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, комментируя решение государства-агрессора, констатировал "капитуляцию России".

"Я правильно понял, что после того, как мы только что успешно проголосовали за приостановку прав членства России в Совете по правам человека, дипломат путина только что заявил, что РФ полностью выходит из СПЧ? Во-первых, вы не должны были быть избраны в СПЧ! Слишком поздно, Конрад!",написал украинский дипломат в своем Twitter.

Напомним, сегодня за решение о прекращении членства РФ в СПЧ ООН проголосовали 93 страны. Против выступили 24 государства, в том числе Беларусь, Китай, Иран, Казахстан и Куба.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что военным преступникам не место в органах ООН.