РФ заявила про самостійний "вихід" з Ради ООН після її виключення звідти

МЗС держави-агресора назвало рішення, ухвалене на Генасамблеї, "політично мотивованим" та прийнятим для "демонстративного покарання" Росії.

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Міністерство закордонних справ РФ після ухвалення шляхом голосування на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй рішення про припинення членства держави-агресора у Раді ООН з прав людини заявило, що Росія достроково з 7 квітня залишає цей орган. Про це йдеться в офіційній заяві зовнішньополітичного відомства, опублікованій виданням "РБК".

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У МЗС РФ назвали рішення Генасамблеї ООН "неправомірним та політично мотивованим кроком", який вжили для "демонстративного покарання" російської держави.

"Російська Федерація ухвалила рішення про дострокове припинення з 7 квітня 2022 року своїх повноважень члена Ради ООН з прав людини", — йдеться в заяві.

Також про вихід РФ зі складу Ради з прав людини після відповідного голосування заявив Дмитро Полянський.

Зі свого боку постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, коментуючи рішення держави-агресора, констатував "капітуляцію Росії".

"Я правильно зрозумів, що після того, як ми щойно успішно проголосували за припинення прав членства Росії в Раді з прав людини, дипломат путіна щойно заявив, що РФ повністю виходить із РПЛ? По-перше, ви не повинні були бути обрані в РПЛ! Занадто пізно, Конрад! " — написав український дипломат у своєму Twitter.

Нагадаємо, сьогодні за рішення про припинення членства РФ у РПЛ ООН проголосували 93 країни. Проти виступили 24 держави, зокрема Білорусь, Китай, Іран, Казахстан та Куба.

Зі свого боку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що воєнним злочинцям не місце в органах ООН.