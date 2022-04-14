Мировые трейдеры готовятся сократить закупки российской нефти, — СМИ

Украинские топ-чиновники приветствуют это решение, подчеркивая, что их цель — добиться полного эмбарго на российские энергоносители.

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Крупные мировые торговые дома планируют сократить закупки нефти и топлива у российских государственных нефтяных компаний уже с 15 мая, чтобы избежать нарушения санкций Европейского Союза в отношении России, пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники среди трейдеров.

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Агентство отмечает, что ЕС не вводил запрет на импорт нефти из РФ, потому что некоторые страны, в частности, Германия, сильно зависят от российских углеводородов и не располагают инфраструктурой для перехода на альтернативные поставки. Однако торговые компании сокращают закупки у российской энергетической группы "Роснефть", поскольку стремятся соблюдать формулировки существующих санкций ЕС, направленных на ограничение доступа России к международной финансовой системе.

Формулировка санкций ЕС исключает закупки нефти у "Роснефти" или "Газпромнефти", которые считаются "строго необходимыми" для обеспечения энергетической безопасности Европы. Сейчас юристы трейдеров ломают голову над тем, что именно означает "строго необходимы". Это может относиться к нефтеперерабатывающему заводу, который получает российскую нефть по трубопроводу, но может не распространяться на покупку нефти и продажу ее посредниками. Как бы там ни было, трейдеры сокращают закупки, чтобы обеспечить соблюдение законодательства до 15 мая, когда ограничения ЕС вступят в силу. При этом включение в санкционный список российской государственной инфраструктурной компании "Транснефть", которой принадлежат ключевые порты и трубопроводы, еще больше усложнит любые будущие продажи российской нефти.

[ + – ] Нефть и газ остаются одними из последних крупных источников валютных доходов РФ Фото: Bloomberg

Что будут делать крупные покупатели нефти

Компания Trafigura, крупный покупатель российской нефти, заявила Reuters, что "полностью соблюдает все санкции". "Мы ожидаем, что с 15 мая наши объемы торговли будут еще больше сокращаться", — отметили в компании.

Еще один крупный покупатель — Vitol — отказывался комментировать, как именно поступит 15 мая. Однако ранее компания Vitol заявляла, что объемы торговли российской нефтью "значительно снизятся во втором квартале по мере сокращения текущих срочных договорных обязательств", а к концу 2022 года она и вовсе прекратит торговать российской нефтью.

Нефтепереработчики в Европе все меньше хотят работать с россиянами. Это уже подорвало экспорт РФ, хотя закупки Индией, Турцией и Китаем частично компенсировали падение продаж. Согласно плану отгрузки, "Роснефть" и "Газпромнефть" в апреле поставят за рубеж 29 млн баррелей, почти 1 млн баррелей в сутки. Это составляет более 40% от общего объема экспорта сырой нефти марки Urals из западных портов России в апреле.

Международное энергетическое агентство заявило, что поставки российской нефти могут сократиться на 3 млн баррелей в сутки по сравнению с маем.

Как на сокращение закупок отреагировали в Украине

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что санкции против российской госкомпании "Транснефть" точно усложнят любые продажи. Он отметил, что санкционный план, который Украина готовит вместе с союзниками, содержит еще больше ограничений.

"Полное эмбарго на энергоносители – это наша цель антироссийских санкций", — подчеркнул Ермак.

Эмбарго способно нанести мощнейший удар по экономике РФ. Financial Times, ссылаясь на данные аналитического бюро Bruegel и Международного института финансов, отмечает, что экспорт сырой нефти, продуктов нефтепереработки и газа в Европу обеспечивает России прибыль в размере $850 млн в день.

Ранее Андрей Ермак сообщил, что готовящийся пакет санкций против России включает в себя полное эмбарго на экспорт энергоносителей, новые персональные санкции и расширение ограничений на банковский сектор РФ.

Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС ввести эмбарго на российские энергоносители. По словам главы государства, некоторые европейские государства не решаются ужесточить санкции против РФ даже после геноцида украинцев в Киевской области.

Также 12 апреля президент РФ Владимир Путин, комментируя международные санкции, заявил, что экономика РФ "прочно стоит на ногах". Помимо этого, российский лидер пригрозил странам Европы голодом и масштабными волнами мигрантов, если Евросоюз решится ввести новые ограничения против Москвы.