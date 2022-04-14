Світові трейдери готуються скоротити закупівлю російської нафти, — ЗМІ

Українські топчиновники вітають це рішення, наголошуючи, що їхня мета — досягти повного ембарго на російські енергоносії.

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Великі світові торгові доми планують скоротити закупівлю нафти та палива в російських державних нафтових компаній уже з 15 травня, щоб уникнути порушення санкцій Європейського Союзу щодо Росії, пише агентство Reuters із посиланням на власні джерела серед трейдерів.

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Агентство зазначає, що ЄС не вводив заборону на імпорт нафти з РФ, тому що деякі країни, зокрема, Німеччина, сильно залежать від російських вуглеводнів і не мають інфраструктури для переходу на альтернативні поставки. Проте торгові компанії скорочують закупівлі в російської енергетичної групи "Роснафта", оскільки прагнуть дотримуватись формулювання існуючих санкцій ЄС, спрямованих на обмеження доступу Росії до міжнародної фінансової системи.

Формулювання санкцій ЄС виключає закупівлю нафти в "Роснафти" або "Газпромнафти", які вважаються "суворо необхідними" для забезпечення енергетичної безпеки Європи. Наразі юристи трейдерів ламають голову над тим, що саме означає "суворо необхідні". Це може стосуватися нафтопереробного заводу, який отримує російську нафту трубопроводом, але може не поширюватися на купівлю нафти та продаж її посередниками. Як би там не було, трейдери скорочують закупівлі, щоб забезпечити дотримання законодавства до 15 травня, коли обмеження ЄС набудуть чинності. При цьому включення до списку санкцій російської державної інфраструктурної компанії "Транснафта", якій належать ключові порти та трубопроводи, ще більше ускладнить будь-які майбутні продажі російської нафти.

[ + – ] Нафта та газ залишаються одними з останніх великих джерел валютних доходів РФ Фото: Bloomberg

Що робитимуть великі покупці нафти

Компанія Trafigura, великий покупець російської нафти, заявила Reuters, що "цілком дотримується всіх санкцій". "Ми очікуємо, що з 15 травня наші обсяги торгівлі ще більше скорочуватимуться", — зазначили в компанії.

Ще один великий покупець – Vitol – відмовлявся коментувати, як саме вчинить 15 травня. Проте раніше компанія Vitol заявляла, що обсяги торгівлі російською нафтою "значно знизяться в другому кварталі в міру скорочення поточних термінових договірних зобов'язань", а до кінця 2022 року вона взагалі припинить торгувати російською нафтою.

Нафтопереробники в Європі дедалі менше хочуть працювати з росіянами. Це вже підірвало експорт РФ, хоча закупівлі Індією, Туреччиною та Китаєм частково компенсували падіння продажів. Згідно з планом відвантаження, "Роснафта" та "Газпромнафта" у квітні поставлять за кордон 29 млн барелів, майже 1 млн барелів на добу. Це становить понад 40% загального обсягу експорту сирої нафти марки Urals із західних портів Росії у квітні.

Міжнародне енергетичне агентство заявило, що постачання російської нафти може скоротитися на 3 млн барелів на добу порівняно з травнем.

Як на скорочення закупівель відреагували в Україні

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що санкції проти російської держкомпанії "Транснафта" точно ускладнять будь-які продажі. Він зазначив, що санкційний план, який Україна готує разом із союзниками, містить ще більше обмежень.

"Повне ембарго на енергоносії — це наша мета антиросійських санкцій", — наголосив Єрмак.

Ембарго здатне завдати найпотужнішого удару по економіці РФ. Financial Times, посилаючись на дані аналітичного бюро Bruegel і Міжнародного інституту фінансів, зазначає, що експорт сирої нафти, продуктів нафтопереробки та газу в Європу забезпечує Росії прибуток у розмірі $850 млн на день.

Раніше Андрій Єрмак повідомив, що пакет санкцій проти Росії, що готується, включає повне ембарго на експорт енергоносіїв, нові персональні санкції та розширення обмежень на банківський сектор РФ.

Нагадаємо, 12 квітня президент України Володимир Зеленський закликав країни ЄС запровадити ембарго на російські енергоносії. За словами глави держави, деякі європейські держави не наважуються посилити санкції проти РФ навіть після геноциду українців у Київській області.

Також 12 квітня президент РФ Володимир Путін, коментуючи міжнародні санкції, заявив, що економіка РФ "міцно стоїть на ногах". Крім цього, російський лідер пригрозив країнам Європи голодом і масштабними хвилями мігрантів, якщо Євросоюз наважиться запровадити нові обмеження проти Москви.