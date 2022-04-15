Армения начала платить за поставки российского газа в рублях

Существующий договор, по данным "Газпрома", уже несколько лет позволяет официальному Еревану расплачиваться за голубое топливо в национальной валюте РФ.

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Армения начала осуществлять оплату за поставки российского газа в рублях. Эту информацию в интервью агентству "РБК" подтвердил министр экономики страны Ваган Керобян.

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По его словам, власти Армении уже провели несколько транзакций в российской валюте, расплачиваясь за официальные поставки газа из Россиийской Федерации.

Керобян в общении с журналистами отметил, что ценообразование за топливо происходит в долларах, однако сама оплата производится именно в рублях.

"Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу. Нужно двигаться к национальным валютам. С российской стороны есть продвижение в этом направлении", — добавил министр экономики Армении в комментарии "РБК".

Представитель российского монополиста "Газпром" Сергей Куприянов подтвердил, что официальный Ереван провел оплату за газ в рублях. По его словам, существующий договор уже несколько лет позволяет Армении расплачиваться за поставки голубого топлива в национальной валюте РФ.

По данным агентства "РБК", цена за одну тысячу кубометров газа для Еревана составляет $165. В 2021 году Армения закупила у российского "Газпрома" топлива на $414 млн, который продается потребителям через оператора газотранспортной системы "Газпром Армения".

Напомним, после введения санкции против России российский президент Владимир Путин заявил о переходе всех платежей за поставки газа в Европу в рублях. Глава Кремля назвал евро и доллар "скомпрометировавшими себя валютами" и добавил, что осуществление транзакций в национальной валюте не помешает торговле РФ.

Страны "Большой семерки" отказались производить оплату за газ в рублях и заявили, что такое требование Владимира Путина нарушает существующие договоры о поставках топлива.

Также Фокус в своей статье детально разбирал, как провалился российский газовый шантаж и какие страны отказались платить за топливо в рублях.