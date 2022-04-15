Вірменія почала платити за постачання російського газу в рублях

Наявний договір, за даними "Газпрому", вже кілька років дозволяє офіційному Єревану розплачуватись за блакитне паливо в національній валюті РФ.

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Вірменія почала оплачувати за постачання російського газу рублями. Цю інформацію в інтерв'ю агенції "РБК" підтвердив міністр економіки країни Ваган Керобян.

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За його словами, влада Вірменії вже провела кілька транзакцій у російській валюті, розплачуючись за офіційні постачання газу з Російської Федерації.

Керобян, спілкуючись із журналістами, зазначив, що ціноутворення за паливо відбувається в доларах, проте сама оплата — саме в рублях.

"Наскільки я знаю, останні кілька платежів були саме в рублях, але за відповідним курсом. Потрібно рухатися до національних валют. З російської сторони є просування в цьому напрямі", — додав міністр економіки Вірменії в коментарі "РБК".

Представник російського монополіста "Газпром" Сергій Купріянов підтвердив, що офіційний Єреван провів оплату за газ у рублях. За його словами, наявний договір вже кілька років дозволяє Вірменії розплачуватись за постачання блакитного палива в національній валюті РФ.

За даними агентства "РБК", ціна за тисячу кубометрів газу для Єревана становить $165. У 2021 році Вірменія закупила в російського "Газпрому" палива на $414 млн, який продають споживачам через оператора газотранспортної системи "Газпром Вірменія".

Нагадаємо, після введення санкції проти Росії російський президент Володимир Путін заявив про перехід усіх платежів за постачання газу до Європи в рублі. Глава Кремля назвав євро і долар валютами, що "скомпрометували себе", і додав, що здійснення транзакцій у національній валюті не завадить торгівлі РФ.

Країни "Великої сімки" відмовилися оплачувати за газ у рублях і заявили, що така вимога Володимира Путіна порушує наявні договори про постачання палива.

Також Фокус у статті детально розбирав, як провалився російський газовий шантаж і які країни відмовилися платити за паливо в рублях.