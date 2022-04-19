В Варшавском храме спели песню "Ой у лузі червона калина" (видео)

Местный священник неожиданно для прихожан достал блютуз-колонку и предложил всем вместе спеть гимн Украинских сечевых стрельцов. Его с энтузиазмом поддержали.

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Во время пасхального богослужения в одном из храмов Варшавы священник предложил прихожанам спеть украинскую песню "Ой у лузі червона калина", которую Сечевые стрельцы использовали в качестве гимна. Присутствующим раздали листки с текстом, затем священник неожиданно достал блютуз-колонку и включил песню в исполнении фронтмена группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка.

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Снятый кем-то из находящихся в церкви ролик быстро стал набирать популярность в соцсетях.

Благодаря Хлывнюку, в первые дни после российского вторжения исполнившему "Ой у лузі червона калина" в центре Киева, старинная украинская песня стала известна во всем мире — ролик с этим выступлением просмотрели миллионы.

После того, как культовая британская рок-группа Pink Floyd впервые за 28 лет выпустила новый трек "Hey Hey Rise Up", аккомпанируя Андрею Хлывнюку, песня заняла первые места в чартах 25 стран.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что группа-победитель Евровидения 2021 года из Италии поддержала Украину, записав песню "Stand Up For Ukraine". Музыканты призвали помогать украинским беженцам.