У Варшавському храмі заспівали пісню "Ой у лузі червона калина" (відео)

Місцевий священик несподівано для парафіян дістав блютуз-колонку та запропонував усім разом заспівати гімн українських січових стрільців. Його з ентузіазмом підтримали.

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Під час великоднього богослужіння в одному з храмів Варшави священик запропонував парафіянам заспівати українську пісню "Ой у лузі червона калина", яку Січові стрільці використовували як гімн. Присутнім роздали аркуші з текстом, потім священик несподівано дістав блютуз-колонку та вмикнув пісню у виконанні фронтмена гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка.

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Знятий ролик кимось із тих, хто перебували в церкві, швидко почав набирати популярність у соцмережах.

Завдяки Хливнюку, який у перші дні після російського вторгнення виконав "Ой у лузі червона калина" в центрі Києва, старовинна українська пісня стала відома в усьому світі — ролик із цим виступом переглянули мільйони.

Після того, як культовий британський рок-гурт Pink Floyd уперше за 28 років випустив новий трек "Hey Hey Rise Up", акомпануючи Андрію Хливнюку, пісня посіла перші місця в чартах 25 країн.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що гурт-переможець Євробачення 2021 року з Італії підтримав Україну, записавши пісню "Stand Up For Ukraine". Музиканти закликали допомагати українським біженцям.