Третий за 2 дня. В "космической столице" РФ вспыхнул масштабный пожар (видео)

Местные власти сперва пытались отмалчиваться от инцидента, хотя дым был виден на весь город. А спустя время решили сказать, что из-за ремонтных работ загорелась крыша одного из зданий.

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В подмосковном городе Королев, где расположено много предприятий космической и ракетной промышленности, начался крупный пожар. Официальные органы долго хранили молчание, не говоря, что именно загорелось. В местных пабликах в соцсетях об этом тоже нет информации, хотя дым от пожара видит весь город.

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Наконец, в "Королевском центре безопасности и гражданской обороны населения" заявили, что "в промзоне на улице Фрунзе загорелась крыша здания". На ней проводились работы, вследствие чего и произошло возгорание.

Королев неофициально называют "космической столицей России", город считается одним из крупнейших научно-производственных центров Московской области. Многие расположенные здесь предприятия и институты имеют отношение к военно-промышленному комплексу и ракетно-космической отрасли.

Среди них, к примеру, такие:

РКК "Энергия" им. С. П. Королева — ведущее предприятие российской космической промышленности;

ОАО Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" — разрабатывает и производит широкий спектр боевых ракетных комплексов и авиационных систем;

НПО измерительной техники — проводит разработку и исследование информационно-измерительных комплексов и систем, информационно-телеметрического обеспечения, средств диагностики, контроля и управления, датчиков, преобразующей аппаратуры;

Конструкторское бюро химического машиностроения им. А. М. Исаева — одно из ведущих КБ в области разработки и испытаний жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок и их компонентов.

ОАО "Композит" — важнейшая организация в области материаловедения ракетно-космической техники, выполняет работы по созданию и комплексному исследованию свойств материалов;

НИИ Космических систем им. А. А. Максимова — занимается исследованиями и экспериментальными работами по созданию новой техники и прогрессивных технологий: космических, энергосберегающих (в том числе альтернативных источников энергии), по системам мониторинга объектов и природных ресурсов.

Примечательно, что 21 апреля в России произошло два крупных пожара на объектах, важных для военно-промышленного комплекса государства-агрессора.

В Твери загорелся научно-исследовательский институт Военно-космической обороны. Причиной пожара назвали "аварийный режим работы электросети", здание и проводка были очень старыми.

Этот институт принимал участие в разработке ракетного комплекса "Искандер", а также создавал системы невидимости самолетов Су-27 и Ту-160. В общей сложности, при участии института были приняты на вооружение 8 типов зенитных ракетных систем, 10 типов истребителей-перехватчиков, 32 комплекса средств автоматизации управления. Сейчас испытательный полигон центра используется для разработки систем невидимости для фронтовой авиации.

Также 21 апреля в Кинешме Ивановской области произошло возгорание на Дмитриевском химзаводе, который является крупнейшим производителем промышленных растворителей в РФ. По официальной версии пожар возник из-за электрического разряда при разливе ацетона.