Третій за 2 дні. У "космічній столиці" РФ спалахнула масштабна пожежа (відео)

Місцева влада спочатку намагалася відмовчуватися від інциденту, хоча дим було видно на все місто. А згодом вирішили сказати, що через ремонтні роботи загорівся дах однієї з будівель.

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У підмосковному місті Корольов, де розташовано багато підприємств космічної та ракетної промисловості, почалася велика пожежа. Офіційні органи довго зберігали мовчання, не кажучи, що саме спалахнуло. У місцевих пабліках у соцмережах про це теж немає інформації, хоч дим від пожежі бачить усе місто.

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Нарешті, у "Корольовському центрі безпеки та цивільної оборони населення" заявили, що "в промзоні на вулиці Фрунзе загорівся дах будівлі". На ній проводили роботи, внаслідок чого й стався спалах.

Корольов неофіційно називають "космічною столицею Росії", місто вважається одним із найбільших науково-виробничих центрів Московської області. Багато з розташованих тут підприємств та інститутів мають стосунок до військово-промислового комплексу та ракетно-космічної галузі.

Серед них, наприклад, такі:

РКК "Енергія" ім. С. П. Корольова — провідне підприємство російської космічної промисловості;

ВАТ Корпорація "Тактичне ракетне озброєння" — розробляє та виробляє широкий спектр бойових ракетних комплексів і авіаційних систем;

НУО вимірювальної техніки — проводить розробку та дослідження інформаційно-вимірювальних комплексів і систем, інформаційно-телеметричного забезпечення, засобів діагностики, контролю й управління, датчиків, перетворювальної апаратури;

Конструкторське бюро хімічного машинобудування ім. А. М. Ісаєва — одне з провідних КБ у галузі розробки та випробувань рідинних ракетних двигунів, рухових установок і їхніх компонентів.

ВАТ "Композит" — найважливіша організація в галузі матеріалознавства ракетно-космічної техніки, що виконує роботи зі створення та комплексного дослідження властивостей матеріалів;

НДІ Космічних систем ім. А. А. Максимова — займається дослідженнями й експериментальними роботами зі створення нової техніки та прогресивних технологій: космічних, енергозберігаючих (у тому числі альтернативних джерел енергії), за системами моніторингу об'єктів і природних ресурсів.

Примітно, що 21 квітня в Росії сталося дві великі пожежі на об'єктах, важливих для військово-промислового комплексу держави-агресора.

У Твері спалахнув науково-дослідний інститут Військово-космічної оборони. Причиною пожежі назвали "аварійний режим роботи електромережі", будівля та проводка були дуже старими.

Цей інститут брав участь у розробці ракетного комплексу "Іскандер", а також створював системи невидимості літаків Су-27 і Ту-160. Загалом за участю інституту було прийнято на озброєння 8 типів зенітних ракетних систем, 10 типів винищувачів-перехоплювачів, 32 комплекси засобів автоматизації управління. Наразі випробувальний полігон центру використовується для розробки систем невидимості для фронтової авіації.

Також 21 квітня в Кінешмі Іванівської області сталося спалах на Дмитрівському хімзаводі, який є найбільшим виробником промислових розчинників у РФ. За офіційною версією, пожежа виникла через електричний розряд при розливі ацетону.