США готовы на все, кроме прямого конфликта, чтобы привлечь РФ к ответственности — Белый дом

В руководстве Соединенных Штатов заявили, что для того, чтобы ограничительные меры в отношении России заработали, "потребуется время".

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Заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что Соединенные Штаты готовы на любые шаги, чтобы "привлечь к ответственности" РФ за развязанную ею полномасштабную войну с Украиной без вступления в прямую конфронтацию с государством-агрессором. Об этом он сказал в пятницу, 22 апреля, в эфире телеканала CNN.

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"У нас будет время, чтобы привлечь этих людей к ответственности за то, что они сделали, но для того, чтобы наши меры заработали, потребуется время. Мы не собираемся вступать в прямую военную конфронтацию с Россией" — сказал Сингх.

В то же время сотрудник Белого дома заверил, что Соединенные Штаты будут наращивать как военную, так и экономическую поддержку Украины в условиях российской агрессии, и эти меры будут оптимизированы под конкретные нужды Киева.

"Мы стремимся подстроить нашу поддержку Украине под то, как разворачиваются события на поле боя. Это что касается военной и стратегической составляющих. Что до экономических и стратегических последствий для России, то все это будет только расти", — добавил Сингх.

Тем временем, по данным российских СМИ, в Кремле не знают, как "выйти" из войны с Украиной без потери рейтинга руководства РФ, так как там уверены, что российское общество уже "разгорячено" пропагандой и не согласится на перемирие.

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