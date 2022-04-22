США готові на все, крім прямого конфлікту, щоб притягнути РФ до відповідальності, — Білий дім

У керівництві Сполучених Штатів заявили, що для того, щоб обмежувальні заходи проти Росії запрацювали, "потрібний час".

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Заступник радника президента США з національної безпеки Даліп Сінгх заявив, що Сполучені Штати готові на будь-які кроки, щоб "притягнути до відповідальності" РФ за розв'язану нею повномасштабну війну з Україною без вступу в пряму конфронтацію з державою-агресором. Про це він сказав у п'ятницю, 22 квітня, в ефірі телеканалу CNN.

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"У нас буде час, щоб притягти цих людей до відповідальності за те, що вони зробили, але для того, щоб наші заходи запрацювали, потрібен час. Ми не збираємось вступати у пряму воєнну конфронтацію з Росією", — сказав Сінгх.

Водночас співробітник Білого дому запевнив, що Сполучені Штати нарощуватимуть як військову, так і економічну підтримку України в умовах російської агресії, і ці заходи оптимізують під конкретні потреби Києва.

"Ми прагнемо підлаштувати нашу підтримку Україні під те, як розгортаються події на полі бою. Це щодо військової та стратегічної складових. Щодо економічних та стратегічних наслідків для Росії, то все це тільки зростатиме", — додав Сінгх.

Тим часом за даними російських ЗМІ, у Кремлі не знають, як "вийти" з війни з Україною без втрати рейтингу керівництва РФ, оскільки там впевнені, що російське суспільство вже "розпалене" пропагандою і не погодиться на перемир'я.

Також ми писали, що у США побачили ознаки надання армією Китаю підтримки збройним силам Росії.