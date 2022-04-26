В Лондоне заявления Лаврова о ядерном конфликте считают бравадой

Министр вооруженных сил Великобритании применение ядерного оружия Россией называет маловероятным.

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Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хеппи считает возможность ядерной эскалации маловероятной. Об этом он заявил в интервью BBC Television, пишет агентство Reuters.

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Таким образом британский политик отреагировал на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о существенных рисках ядерной войны.

"Визитной карточкой Лаврова в течение примерно пятнадцати лет на посту министра иностранных дел России была бравада", — подчеркнул министр.

По его словам, сегодня не существует неминуемой угрозы эскалации ядерного конфликта.

"Утверждать, что они каким-то образом пребывают в конфронтации с НАТО, соответствует нарративу Кремля. Об этом говорили еще в начале войны, но это чепуха, и Лавров это знает", — добавил Хеппи.

Он подчеркнул, что хоть НАТО и укрепляет свой восточный фланг, но не вмешивается в войну в Украине.

"То, что Запад делает для поддержки своих союзников в Украине, очень хорошо откалибровано", — считает британский политик.

Ранее Сергей Лавров заявил, что риск применения ядерного вооружения нельзя недооценивать. "Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать", — сказал министр иностранных дел РФ.

Напомним, в конце марта в Кремле заговорили о возможном применении ядерного оружия. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, РФ будет использовать такой тип вооружения, если будет "угроза существованию страны".

Также Фокус писал, что США не оставят Украину наедине в случае применения Россией ядерного оружия.