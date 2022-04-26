У Лондоні заяви Лаврова про ядерний конфлікт вважають бравадою

Міністр збройних сил Великої Британії застосування ядерної зброї Росією називає малоймовірним.

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Міністр збройних сил Великобританії Джеймс Хеппі вважає можливість ядерної ескалації малоймовірною. Про це він заявив в інтерв'ю ВВС Television, пише агентство Reuters.

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Так британський політик відреагував на слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова про суттєві ризики ядерної війни.

"Візитівкою Лаврова протягом приблизно п'ятнадцяти років на посаді міністра закордонних справ Росії була бравада", — наголосив міністр.

За його словами, сьогодні не існує неминучої загрози ескалації ядерного конфлікту.

"Стверджувати, що вони якось перебувають у конфронтації з НАТО, відповідає наративу Кремля. Про це говорили ще на початку війни, але це нісенітниця, і Лавров це знає", — додав Хеппі.

Він наголосив, що хоч НАТО і зміцнює свій східний фланг, але не втручається у війну в Україні.

"Те, що Захід робить для підтримки своїх союзників в Україні, дуже добре відкалібровано", — вважає британський політик.

Раніше Сергій Лавров заявив, що ризик застосування ядерного озброєння не можна недооцінювати. "Небезпека серйозна, вона реальна, її не можна недооцінювати", — сказав міністр закордонних справ РФ.

Нагадаємо, наприкінці березня у Кремлі заговорили про можливе застосування ядерної зброї. За словами прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, РФ використовуватиме такий тип озброєння, якщо буде "загроза існуванню країни".

Також Фокус писав, що США не залишать Україну наодинці в разі застосування Росією ядерної зброї.