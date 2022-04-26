Захарова допустила, что Россия может ударить по странам НАТО из-за поставок оружия Украине

По логике представителя МИД РФ, если Украина имеет право наносить удары "в глубине" России с целью нарушить логистику, то такие удары легитимны и по странам НАТО.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram прокомментировала заявление замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, который сказал, что Украина может "абсолютно легитимно" наносить удары по территории России с целью нарушить логистику ВС РФ. Проведя аналогию с заявлением Хиппи, Захарова задала вопрос, может ли Россия наносить удары по военным целям стран НАТО, которые поставляют Украине оружие.

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Заместитель главы британского Министерства обороны в интервью газете The Times заявил, что Вооруженные силы Украины имеют право наносить удары "в глубине" России, чтобы нарушить логистику, поскольку в противном случае в Украине будет кровопролитие и погибнет больше людей. Однако Хиппи уточнил, что такие удары вполне допустимы, при условии, что от них не будет страдать мирное население.

На это Захарова ответила, что руководствуясь логикой Хиппи, Россия может наносить удары по территориям натовских стран, которые поставляют Киеву оружие, что в свою очередь приводит к кровопролитию и смертям на территории Украины.

"Правильно ли мы понимаем, что ради "нарушения логистики военных поставок" Россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму? Ведь это напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины", — отметила Захарова, добавив при этом, что Великобритания является одной из стран, оказывающая военную поддержку Украине.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила западные СМИ в причастности к массовым убийствам мирных жителей в городе Буча Киевской области. По ее словам журналисты, которые освещали события в Буче, стали "соучастниками карательной операции".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед поездкой в Индию 21 апреля сказал, что лично он ставит под сомнения эффективность переговоров между Россией и Украиной, поскольку президент РФ Владимир Путин ведет себя "как крокодил, когда он вцепился тебе в ногу". Джонсон считает, что Путин намерен поглотить как можно больше территории Украины.