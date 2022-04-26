Захарова допустила, що Росія може вдарити по країнах НАТО через постачання зброї Україні

За логікою представниці МЗС РФ, якщо Україна має право завдавати ударів "у глибині" Росії з метою порушити логістику, то такі удари є легітимними й по країнах НАТО.

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Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова у своєму Telegram прокоментувала заяву заступника міністра оборони Великобританії Джеймса Гіппі, який сказав, що Україна може "абсолютно легітимно" завдавати ударів по території Росії з метою порушити логістику ЗС РФ. Провівши аналогію із заявою Гіппі, Захарова запитала, чи може Росія завдавати ударів по військових цілях країн НАТО, які постачають Україні зброю.

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Заступник голови британського Міністерства оборони в інтерв'ю газеті The Times заявив, що Збройні Сили України мають право завдавати ударів "у глибині" Росії, щоб порушити логістику, оскільки інакше в Україні буде кровопролиття і загине більше людей. Однак Гіппі уточнив, що такі удари цілком допустимі, за умови, що від них не страждатиме мирне населення.

На це Захарова відповіла, що керуючись логікою Гіппі, Росія може завдавати ударів по територіях натовських країн, які постачають Києву зброю, що призводить до кровопролиття і смертей на території України.

"Чи правильно ми розуміємо, що заради "порушення логістики військових постачань" Росія може завдавати ударів по військових цілях на території тих натовських країн, які постачають озброєння київському режиму? Адже це безпосередньо призводить до смертей та кровопролиття на території України", — зазначила Захарова, додавши водночас, що Великобританія є однією з країн, яка надає військову підтримку Україні.

Раніше представниця МЗС РФ Марія Захарова звинуватила західні ЗМІ у причетності до масових вбивств мирних жителів у місті Буча Київської області. За її словами журналісти, які висвітлювали події в Бучі, стали "співучасниками каральної операції".

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон перед поїздкою до Індії 21 квітня сказав, що особисто він ставить під сумнів ефективність переговорів між Росією та Україною, оскільки президент РФ Володимир Путін поводиться "як крокодил, коли він вчепився тобі в ногу". Джонсон вважає, що Путін має на меті поглинути якнайбільше території України.