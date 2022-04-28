Германия может поддержать отключение Сбербанка от SWIFT, — Bloomberg

Ранее страна блокировала вопрос об этом. Однако теперь, по информации журналистов, Берлин также может согласиться на поэтапное эмбарго на нефть из РФ.

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Германия готова рассмотреть вопрос о включении крупнейшего банка России в готовящийся шестой пакет санкций Европейского союза. Речь идет об отключении Сбербанка от международной системы обмена сообщениями SWIFT. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, "знакомые с этим вопросом".

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Вероятно, что очередной санкционный пакет в отношении РФ также будет включать и поэтапное эмбарго на российскую нефть. Причиной этого стало решение Владимира Путина остановить поставки газа в Польшу и Болгарию.

Отключение РФ от SWIFT — почему Германия была против?

Германия была одной из стран, больше всего не желающих налагать санкции на Сбербанк и отключать его от системы SWIFT, уточняет издание.

В Берлине боялись, что санкции против Сбербанка приведут к перебоям со снабжением энергоресурсов из России. Однако в последние недели Германия быстро перешла к альтернативным поставщикам энергии и теперь готовится поддержать поэтапный запрет на российскую нефть.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС повторно пересмотрит российские банки, в том числе Сбербанк, когда будет обсуждаться шестой пакет санкций.

"Мы смотрим дальше на банковский сектор, особенно на Сбербанк, на который приходится 37% российского банковского сектора. И, конечно, есть проблемы с энергетикой", – сказала она немецкому Bild am Sonntag.

Как уточняет издание, США уже ввели санкции против Сбербанка. Великобритания запретила банку производить расчеты в фунтах стерлингов через свою финансовую систему. ЕС вместе с США и Великобританией наложил санкции на генерального директора банка Германа Грефа.

Напомним, аналитики CREA отмечают, что несмотря на введенные санкции, поставки угля из России выросли на 20%, а сжиженного природного газа (LNG) – на 50%. Закупка газа странами ЕС через трубопровод выросла на 10%.

Ранее Фокус писал, что Великобритания ввела санкции против российских банков и бизнесменов.