Німеччина може підтримати відключення "Сбербанку" від SWIFT, — Bloomberg

Раніше країна блокувала це питання. Проте тепер, за інформацією журналістів, Берлін також може погодитись на поетапне ембарго на нафту з РФ.

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Німеччина готова розглянути питання про включення найбільшого банку Росії в шостий пакет санкцій Європейського союзу, що готується. Йдеться про відключення "Сбербанку" від міжнародної системи обміну повідомленнями SWIFT. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на анонімні джерела, "знайомі з цим питанням".

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Імовірно, що черговий санкційний пакет щодо РФ також включатиме й поетапне ембарго на російську нафту. Причиною цього стало рішення Володимира Путіна зупинити постачання газу в Польщу та Болгарію.

Відключення РФ від SWIFT — чому Німеччина була проти?

Німеччина була однією з країн, які найбільше не бажали накладати санкції на "Сбербанк" і відключати його від системи SWIFT, уточнює видання.

У Берліні боялися, що санкції проти "Сбербанку" призведуть до перебоїв із постачанням енергоресурсів із Росії. Однак останніми тижнями Німеччина швидко перейшла до альтернативних постачальників енергії й тепер готується підтримати поетапну заборону на російську нафту.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що ЄС повторно перегляне російські банки, зокрема "Сбербанк", коли обговорюватиметься шостий пакет санкцій.

"Ми дивимося далі на банківський сектор, особливо на "Сбербанк", на який припадає 37% російського банківського сектора. І, звісно, є проблеми з енергетикою", — сказала вона німецькому Bild am Sonntag.

Як уточнює видання, США вже запровадили санкції проти "Сбербанку". Великобританія заборонила банку проводити розрахунки у фунтах стерлінгів через свою фінансову систему. ЄС разом із США та Великобританією наклав санкції на генерального директора банку Германа Грефа.

Нагадаємо, аналітики CREA зазначають, що, незважаючи на введені санкції, постачання вугілля з Росії зросло на 20%, а зрідженого природного газу (LNG) — на 50%. Закупівля газу країнами ЄС через трубопровід зросла на 10%.

Раніше Фокус писав, що Великобританія запровадила санкції проти російських банків і бізнесменів.