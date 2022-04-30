Очередной "хлопок" в России: на Сахалине загорелась ГРЭС-2 (фото, видео)

Пожар удалось ликвидировать только через 3,5 часа.

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Россия продолжает "гореть". На этот раз пожар случился 30 апреля на Сахалинской ГРЭС-2. Это тепловая электростанция, которая находится на острове Сахалин рядом с селом Ильинское. Сотрудники МЧС РФ тушили пожар, который перекинулся с турбинного отделения на кровлю, на протяжении 3,5 часов. Сейчас весь технологический процесс остановлен, сообщает ТАСС.

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Причиной возгорания на Сахалинской ГРЭС-2, по данным "Сахалинэнерго", стало отключение одного из турбогенераторов.

Но пока энергоснабжение местных потребителей продолжается. В результате пожара никто не пострадал.

Пожар начался во втором блоке электростанции. Перед началом пожара один из сотрудников ГРЭС-2 услышал какой-то хлопок, а после этого заметил дым, сообщает издание Sakhalin.info.

Эта электростанция уже горела раньше. В 2018 году пожар возник в помещении, предназначенном для проживания персонала, а в 2019 году в результате пожара в общежитии погибли 3 сотрудника электростанции.

Это уже не первое происшествие, которое случилось во втором блоке ГРЭс-2 на Сахалине. 3 года назад в этом же блоке произошел инцидент после запуска электростанции. Тогда она пережила внеплановую остановку — энергоблок "сел на ноль".

Напоминаем, что в Стамбуле погибли 3 человека в результате взрыва на заводе по производству красок. Из-за взрыва возник пожар и огонь перекинулся на находящиеся рядом здания и лес.

Фокус также писал о пожаре, который начался во временно оккупированном Россией Херсоне. Вспыхнувший в камышах огонь перекинулся на частный сектор.

Также Фокус писал о пожаре, который охватил нефтебазу компании "Транснефть" в российском городе Брянск. По словам очевидцев, перед пожаром был слышен мощный взрыв.