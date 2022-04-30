Черговий "вибух" у Росії: на Сахаліні зайнялася ДРЕС-2 (фото, відео)

Пожежу вдалося ліквідувати лише за 3,5 години. Постраждалих немає.

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Росія продовжує "горіти". На цей раз пожежа сталася 30 квітня на Сахалінській ДРЕС-2. Це теплова електростанція, що розташована на острові Сахалін поряд із селом Іллінське. Співробітники МНС РФ гасили пожежу, яка перекинулася з турбінного відділення на покрівлю, протягом 3,5 години. Наразі весь технологічний процес зупинено, повідомляє ТАСС.

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Причиною спалаху на Сахалінській ГРЕС-2, за даними "Сахаліненерго", стало відімкнення одного з турбогенераторів.

Але поки що енергопостачання місцевих споживачів триває. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Пожежа почалася в другому блоці електростанції. Перед початком пожежі один зі співробітників ДРЕС-2 почув якийсь вибух, а після цього помітив дим, повідомляє видання Sakhalin.info.

Ця електростанція вже горіла раніше. У 2018 році пожежа виникла в приміщенні, призначеному для проживання персоналу, а у 2019 році внаслідок пожежі в гуртожитку загинули 3 співробітники електростанції.

Це вже не перша подія, що сталася в другому блоці ДРЕС-2 на Сахаліні. 3 роки тому в цьому ж блоці стався інцидент після запуску електростанції. Тоді вона пережила позапланову зупинку — енергоблок "сів на нуль".

Нагадуємо, що в Стамбулі загинули 3 особи внаслідок вибуху на заводі з виробництва фарб. Через вибух виникла пожежа, і вогонь перекинувся на будівлі, що були поруч, і ліс.

Фокус також писав про пожежу, яка почалася в тимчасово окупованому Росією Херсоні. Вогонь, що спалахнув у очеретах, перекинувся на приватний сектор.

Також Фокус писав про пожежу, яка охопила нафтобазу компанії "Транснафта" в російському місті Брянськ. За словами очевидців, перед пожежею було чутно потужний вибух.