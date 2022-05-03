Россия оказалась в сутках от дефолта, — Bloomberg

По словам журналистов, даже если платежи РФ пройдут — это будет временной передышкой, поскольку через несколько дней Москва должна уплатить проценты по другим валютным облигациям.

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У России остается чуть больше суток, чтобы провести выплаты по двум иностранным облигациям и избежать дефолта. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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По данным журналистов, в среду, 4 мая, истекает льготный период для перевода $650 млн в виде купонных и основных платежей после того, как в начале апреля средства были заблокированы из-за попытки осуществить транзакцию в рублях.

Bloomberg отмечает, что первый более чем за 100 лет дефолт России по внешнему долгу выглядел быз неизбежным до того момента, как Министерство финансов РФ сообщило, что денежные средства для погашения облигаций движутся через финансовую систему.

"Однако долларам еще предстоит пройти последние этапы. По состоянию на вторую половину дня 2 мая в Европе платежи еще не поступили по крайней мере в одну из расчетных палат. Осложнения были вызваны в результате масштабных экономических санкций, которые ввели против России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Они включают ограничения против некоторых крупнейших кредиторов страны, арест активов и замораживание золотовалютных резервов страны", — подчеркнул осведомленный инсайдер из ЕС.

Bloomberg отмечает, что отсчет до дефолта стартовал после того, как финансовый конгломерат JPMorgan Chase & Co. прекратил выплаты по облигациям по приказу Казначейства США. За несколько дней до дедлайна Москва воспользовалась внутренними долларовыми запасами и объявила, что перевела деньги иностранному платежному агенту. Казначейство США, по данным агентства, одобрило транзакции, поскольку России пришлось воспользоваться резервами, которые могли быть использованы на ведение войны против Украины.

Вместе с этим, как пишет Bloomberg, даже если платежи Москвы дойдут до адресата и РФ избежит дефолта — "это будет временной передышкой", поскольку через несколько дней у Кремля наступает новый срок уплаты процентов в долларах и евро по суверенным облигациям.

Напомним, 11 апреля телеканал CNN сообщил, что Россия фактически объявила дефолт по внешнему долгу. По данным журналистов, Москва попыталась рассчитаться рублями с зарубежными кредиторами за долларовые облигации, срок погашения которых истек еще 4 апреля.

Также Фокус в своей статье детально объяснял, как и почему Россия оказалась в дефолте.