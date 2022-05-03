Росія опинилася за добу від дефолту, — Bloomberg

За словами журналістів, навіть якщо платежі РФ пройдуть — це буде тимчасовим перепочинком, оскільки через кілька днів Москва має сплатити відсотки за іншими валютними облігаціями.

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Росії залишається трохи більше як доба, щоб провести виплати за двома іноземними облігаціями й уникнути дефолту. Про це пише агентство Bloomberg.

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За даними журналістів, у середу, 4 травня, спливає пільговий період для переведення $650 млн купонних та основних платежів після того, як на початку квітня кошти заблокували через спробу здійснити транзакцію в рублях.

Bloomberg зазначає, що перший більш ніж за 100 років дефолт Росії за зовнішнім боргом виглядав би неминучим доти, як Міністерство фінансів РФ повідомило, що кошти для погашення облігацій рухаються через фінансову систему.

"Однак доларам ще доведеться пройти останні етапи. Станом на другу половину дня 2 травня в Європі платежі ще не надійшли принаймні в одну з розрахункових палат. Ускладнення спричинені внаслідок масштабних економічних санкцій, які запровадили проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Вони включають обмеження проти деяких найбільших кредиторів країни, арешт активів та заморожування золотовалютних резервів країни", — наголосив поінформований інсайдер із ЄС.

Bloomberg зазначає, що відлік до дефолту стартував після того, як фінансовий конгломерат JPMorgan Chase & Co. припинив виплати за облігаціями на наказ Казначейства США. За кілька днів до дедлайну Москва скористалася внутрішніми доларовими запасами та оголосила, що переказала гроші іноземному платіжному агенту. Казначейство США, за даними агентства, схвалило транзакції, оскільки Росії довелося скористатися резервами, які використали на ведення війни проти України.

Разом з цим, як пише Bloomberg, навіть якщо платежі Москви дійдуть до адресата і РФ уникне дефолту — "це буде тимчасовим перепочинком", оскільки через кілька днів у Кремля настає новий термін сплати відсотків у доларах та євро за суверенними облігаціями.

Нагадаємо, 11 квітня телеканал CNN повідомив, що Росія фактично оголосила дефолт із зовнішнього боргу. За даними журналістів, Москва спробувала розрахуватися рублями із закордонними кредиторами за доларові облігації, термін погашення яких минув ще 4 квітня.

Також Фокус у своїй статті детально пояснював, як і чому Росія опинилася в дефолті.