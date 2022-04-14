Майже довідка про смерть. Як і чому Росія опинилась у дефолті

Агентство S&P Global Ratings знизило рейтинг Росії в іноземній валюті із CC/C до SD/SD, що означає вибірковий дефолт. Фокус з’ясував, як нездатність розраховуватися з кредиторами вплине на економіку агресора.

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Рейтингове агентство S&P Global Ratings повідомило, що рейтинг Росії у національній валюті залишається на рівні CC/C із негативним прогнозом.

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"Зниження рейтингу відбулось після того, як російський уряд, як ми розуміємо, зробив виплати купонів та основної суми боргу за доларовими єврооблігаціями 2022 і 2024 років у рублях", — йдеться у повідомленні S&P. Там підкреслили: в РФ є 30 днів, щоб не допустити дефолт, хоча S&P і сумнівається, що інвестори зможуть конвертувати рублеві платежі в долари з доходом, який було передбачено. Фокус з’ясував, що означає таке зниження рейтингу, і що відбудеться після того, як Росія буде визнана банкрутом.

Уже дефолт: чому РФ не зможе сплатити за свої борги

Експерти впевнені — після того, як через санкції золотовалютні резерви Центробанку РФ були заморожені, розрахуватися з кредиторами за зовнішніми запозиченнями Росія навряд чи спроможна. Адже в Центробанку немає більше доступу до 60% золотовалютних резервів (ЗВР), а ті валютні надходження, що є у країни, вона має спрямовувати на статті видатків державного бюджету. Також експерти кажуть про банальне небажання РФ платити тими коштами, які в них є в наявності.

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"Я б це назвав "вимушений дефолт" — але це ринкове, а не юридичне визначення. В РФ, звісно, є валюта на рахунках, вони здатні заплатити, але вперто хочуть щоб платіж фактично відбувся за рахунок замороженої частини ЗВР. Реакція західних країн буде однозначною — заморожені резерви мають піти на відновлення України, якщо РФ хоче працювати без дефолту — то має відшукати ресурси у валюті, а не в рублях", — розповів Фокусу економіст Віталій Шапран, член Українського товариства фінансових аналітиків (УТФА).

Про складнощі РФ з виплатами боргу через санкції Заходу каже виконавчий директор "CASE Україна" Дмитро Боярчук.

"На валютні активи уряду РФ (долари, євро) фактично накладені санкції, вони заморожені. Бо валютні рахунки уряду — вони в Центральному банку. Центробанк же відключений від SWIFT. Тому уряд у доларах та євро розраховуватися фізично не може. Хоча РФ сама собою отримує валютну виручку і валюта в країні є, не говорячи вже про заморожені активи у золотавлютних резервах", — коментує Боярчук. Він зауважив: РФ у дефолті з моменту відключення Центробанку від SWIFT.

"Зараз просто оформлюється своєрідна "довідка про смерть", хоча смерть настала ще півтора місяці тому", — впевнений експерт.

Чи є життя після дефолту. Якими будуть наслідки для Росії несплати за боргами

Віталій Шапран каже: те, що Росія не розраховується з інвесторами, буде означати заморожування обслуговування урядом РФ зовнішнього боргу та втрату майже всього майна РФ за кордоном.

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"Зазвичай після дефолту створюється комітет кредиторів, який розпочинає полювання на активи держави-позичальника. Якщо держава оголосить дефолт і це перекинеться на корпоративний сектор — то по всьому світу почнеться полювання на активи РФ, бізнес її держкомпаній буде заблоковано, враховуючи Газпром, Роснефть і РЖД", — прогнозує Шапран. Проблеми державних компаній агресора — це хороша новина для України, адже для підтримки цих структур бюджет РФ повинна буде здійснювати мільярдні дотації, що певним чином відволікатиме кошти, які РФ може спрямувати на ведення війни проти України.

[ + – ] Головне завдання санкцій – позбавити Росію можливості оновлювати арсенал озброєння Фото: Getty Images

Дефолт РФ, за словами експертів, має два виміри: це ресурси для ведення війни проти України та ресурси для того, щоб прогодувати населення. Однак навіть суттєве збідніння населення РФ та її офіційне банкрутство не означатимуть, що в агресора взагалі не буде можливості продовжувати війну. Адже, за думкою Дмитра Боярчука, РФ може "фактично безкінечно вести тупу війну, закидуючи нас трупами та тупим залізом".

Головним завданням, на думку експерта, є позбавлення РФ можливості оновлювати арсенал озброєння. Це можливо реалізувати лише завдяки всебічним і глибоким санкціям країн світу. Власне, санкції вже діють у цьому напрямку, адже Росія уже фактично позбавлена доступу до чіпів і різноманітних технологій, які раніше дозволяли їй створювати сучасне озброєння. Окрім того, банківський сектор після санкцій США та ЄС опинився під ризиком банкрутств, що також погіршує стан економіки агресора. А дефолт РФ через несплату боргів — це ще один важливий інструмент для ефективного гальмування російської військової машини.