Майже довідка про смерть. Як і чому Росія опинилась у дефолті
Агентство S&P Global Ratings знизило рейтинг Росії в іноземній валюті із CC/C до SD/SD, що означає вибірковий дефолт. Фокус з’ясував, як нездатність розраховуватися з кредиторами вплине на економіку агресора.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Рейтингове агентство S&P Global Ratings повідомило, що рейтинг Росії у національній валюті залишається на рівні CC/C із негативним прогнозом.
"Зниження рейтингу відбулось після того, як російський уряд, як ми розуміємо, зробив виплати купонів та основної суми боргу за доларовими єврооблігаціями 2022 і 2024 років у рублях", — йдеться у повідомленні S&P. Там підкреслили: в РФ є 30 днів, щоб не допустити дефолт, хоча S&P і сумнівається, що інвестори зможуть конвертувати рублеві платежі в долари з доходом, який було передбачено. Фокус з’ясував, що означає таке зниження рейтингу, і що відбудеться після того, як Росія буде визнана банкрутом.
Уже дефолт: чому РФ не зможе сплатити за свої борги
Експерти впевнені — після того, як через санкції золотовалютні резерви Центробанку РФ були заморожені, розрахуватися з кредиторами за зовнішніми запозиченнями Росія навряд чи спроможна. Адже в Центробанку немає більше доступу до 60% золотовалютних резервів (ЗВР), а ті валютні надходження, що є у країни, вона має спрямовувати на статті видатків державного бюджету. Також експерти кажуть про банальне небажання РФ платити тими коштами, які в них є в наявності.Важливо
"Я б це назвав "вимушений дефолт" — але це ринкове, а не юридичне визначення. В РФ, звісно, є валюта на рахунках, вони здатні заплатити, але вперто хочуть щоб платіж фактично відбувся за рахунок замороженої частини ЗВР. Реакція західних країн буде однозначною — заморожені резерви мають піти на відновлення України, якщо РФ хоче працювати без дефолту — то має відшукати ресурси у валюті, а не в рублях", — розповів Фокусу економіст Віталій Шапран, член Українського товариства фінансових аналітиків (УТФА).
Про складнощі РФ з виплатами боргу через санкції Заходу каже виконавчий директор "CASE Україна" Дмитро Боярчук.
"На валютні активи уряду РФ (долари, євро) фактично накладені санкції, вони заморожені. Бо валютні рахунки уряду — вони в Центральному банку. Центробанк же відключений від SWIFT. Тому уряд у доларах та євро розраховуватися фізично не може. Хоча РФ сама собою отримує валютну виручку і валюта в країні є, не говорячи вже про заморожені активи у золотавлютних резервах", — коментує Боярчук. Він зауважив: РФ у дефолті з моменту відключення Центробанку від SWIFT.
"Зараз просто оформлюється своєрідна "довідка про смерть", хоча смерть настала ще півтора місяці тому", — впевнений експерт.
Чи є життя після дефолту. Якими будуть наслідки для Росії несплати за боргами
Віталій Шапран каже: те, що Росія не розраховується з інвесторами, буде означати заморожування обслуговування урядом РФ зовнішнього боргу та втрату майже всього майна РФ за кордоном.Важливо
"Зазвичай після дефолту створюється комітет кредиторів, який розпочинає полювання на активи держави-позичальника. Якщо держава оголосить дефолт і це перекинеться на корпоративний сектор — то по всьому світу почнеться полювання на активи РФ, бізнес її держкомпаній буде заблоковано, враховуючи Газпром, Роснефть і РЖД", — прогнозує Шапран. Проблеми державних компаній агресора — це хороша новина для України, адже для підтримки цих структур бюджет РФ повинна буде здійснювати мільярдні дотації, що певним чином відволікатиме кошти, які РФ може спрямувати на ведення війни проти України.
Дефолт РФ, за словами експертів, має два виміри: це ресурси для ведення війни проти України та ресурси для того, щоб прогодувати населення. Однак навіть суттєве збідніння населення РФ та її офіційне банкрутство не означатимуть, що в агресора взагалі не буде можливості продовжувати війну. Адже, за думкою Дмитра Боярчука, РФ може "фактично безкінечно вести тупу війну, закидуючи нас трупами та тупим залізом".
Головним завданням, на думку експерта, є позбавлення РФ можливості оновлювати арсенал озброєння. Це можливо реалізувати лише завдяки всебічним і глибоким санкціям країн світу. Власне, санкції вже діють у цьому напрямку, адже Росія уже фактично позбавлена доступу до чіпів і різноманітних технологій, які раніше дозволяли їй створювати сучасне озброєння. Окрім того, банківський сектор після санкцій США та ЄС опинився під ризиком банкрутств, що також погіршує стан економіки агресора. А дефолт РФ через несплату боргів — це ще один важливий інструмент для ефективного гальмування російської військової машини.