Почти справка о смерти. Как и почему Россия оказалась в дефолте
Агентство S&P Global Ratings снизило рейтинг России в иностранной валюте с CC/C до SD/SD, что означает выборочный дефолт. Фокус выяснил, как неспособность России рассчитываться с кредиторами повлияет на ее экономику.
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Рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило, что рейтинг России в национальной валюте остается на уровне CC/C с отрицательным прогнозом.
"Снижение рейтинга произошло после того, как российское правительство, как мы понимаем, сделало выплаты купонов и основной суммы долга по долларовым еврооблигациям 2022 и 2024 годов в рублях", — говорится в сообщении S&P. Там подчеркнули: у РФ есть 30 дней, чтобы не допустить дефолт, хотя S&P и сомневается, что инвесторы смогут конвертировать рублевые платежи в доллары с предусмотренным доходом. Фокус выяснил, что означает такое снижение рейтинга, и что произойдет после того, как Россия будет признана банкротом.
Уже дефолт: почему РФ не сможет оплатить свои долги
Эксперты уверены – после того, как из-за санкций золотовалютные резервы Центробанка РФ были заморожены, рассчитаться с кредиторами по внешним заимствованиям Россия вряд ли способна. Ведь у Центробанка нет больше доступа к 60% золотовалютных резервов (ЗВР), а имеющиеся у страны валютные поступления она должна направлять на статьи расходов государственного бюджета. Также эксперты говорят о банальном нежелании РФ платить теми средствами, которые у них есть в наличии.Важно
"Я бы это назвал "вынужденный дефолт" – но это рыночное, а не юридическое определение. У РФ, конечно, есть валюта на счетах, они способны заплатить, но упорно хотят, чтобы платеж фактически произошел за счет замороженной части ЗВР. Реакция западных стран будет однозначной – замороженные резервы должны пойти на восстановление Украины, если Россия хочет работать без дефолта, то должна найти ресурсы в валюте, а не в рублях", — рассказал Фокусу экономист Виталий Шапран, член Украинского общества финансовых аналитиков (УОФА) .
О сложностях России с выплатами долга из-за санкций Запада говорит исполнительный директор "CASE Украина" Дмитрий Боярчук.
"На валютные активы правительства РФ (доллары, евро) фактически наложены санкции, они заморожены. Ибо валютные счета правительства – они в Центральном банке. Центробанк же отключен от SWIFT. Потому правительство в долларах и евро рассчитываться физически не может. Хотя РФ сама по себе получает валютную выручку, и валюта в стране есть, не говоря уже о замороженных активах в золотавлютных резервах", – комментирует Боярчук. Он отмечает: РФ в дефолте с момента отключения Центробанка от SWIFT.
"Сейчас просто оформляется своеобразная "справка о смерти", хотя смерть наступила еще полтора месяца назад", — уверен эксперт.
Есть ли жизнь после дефолта. Какими будут последствия для России неоплаты по долгам
Виталий Шапран говорит: то, что Россия не рассчитывается с инвесторами, будет означать заморозку обслуживания правительством РФ внешнего долга и потерю почти всего имущества РФ за рубежом.Важно
"Обычно после дефолта создается комитет кредиторов, начинающий охоту на активы государства-заемщика. Если государство объявит дефолт, и это перейдет на корпоративный сектор, – по всему миру начнется охота на активы РФ, бизнес ее госкомпаний будет заблокирован, включая Газпром, Роснефть и РЖД", — прогнозирует Шапран. Проблемы государственных компаний агрессора – это хорошая новость для Украины, ведь для поддержки этих структур бюджету РФ придется делать миллиардные дотации, что будет отвлекать средства, которые РФ может направить на ведение войны против Украины.
Дефолт России, по словам экспертов, имеет два измерения: это ресурсы для ведения войны против Украины и ресурсы, чтобы прокормить население. Однако даже существенное обеднение населения РФ и ее официальное банкротство не будут означать, что у агрессора вообще не будет возможности продолжать войну. Ведь, по мнению Дмитрия Боярчука, Россия может "фактически бесконечно вести тупую войну, забрасывая нас трупами и тупым железом".
Главной задачей, по мнению эксперта, является лишение РФ возможности обновлять арсенал вооружения. Это можно реализовать только благодаря всесторонним и глубоким санкциям стран мира. Собственно, санкции уже действуют в этом направлении, ведь Россия уже фактически лишена доступа к чипам и различным технологиям, которые раньше позволяли ей создавать современное вооружение. Кроме того, банковский сектор после санкций США и ЕС оказался под риском банкротств, что тоже ухудшает состояние экономики агрессора. А дефолт России из-за неуплаты долгов – это еще один важный инструмент для эффективного торможения российской военной машины.