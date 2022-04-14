Почти справка о смерти. Как и почему Россия оказалась в дефолте

Агентство S&P Global Ratings снизило рейтинг России в иностранной валюте с CC/C до SD/SD, что означает выборочный дефолт. Фокус выяснил, как неспособность России рассчитываться с кредиторами повлияет на ее экономику.

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Рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило, что рейтинг России в национальной валюте остается на уровне CC/C с отрицательным прогнозом.

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"Снижение рейтинга произошло после того, как российское правительство, как мы понимаем, сделало выплаты купонов и основной суммы долга по долларовым еврооблигациям 2022 и 2024 годов в рублях", — говорится в сообщении S&P. Там подчеркнули: у РФ есть 30 дней, чтобы не допустить дефолт, хотя S&P и сомневается, что инвесторы смогут конвертировать рублевые платежи в доллары с предусмотренным доходом. Фокус выяснил, что означает такое снижение рейтинга, и что произойдет после того, как Россия будет признана банкротом.

Уже дефолт: почему РФ не сможет оплатить свои долги

Эксперты уверены – после того, как из-за санкций золотовалютные резервы Центробанка РФ были заморожены, рассчитаться с кредиторами по внешним заимствованиям Россия вряд ли способна. Ведь у Центробанка нет больше доступа к 60% золотовалютных резервов (ЗВР), а имеющиеся у страны валютные поступления она должна направлять на статьи расходов государственного бюджета. Также эксперты говорят о банальном нежелании РФ платить теми средствами, которые у них есть в наличии.

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"Я бы это назвал "вынужденный дефолт" – но это рыночное, а не юридическое определение. У РФ, конечно, есть валюта на счетах, они способны заплатить, но упорно хотят, чтобы платеж фактически произошел за счет замороженной части ЗВР. Реакция западных стран будет однозначной – замороженные резервы должны пойти на восстановление Украины, если Россия хочет работать без дефолта, то должна найти ресурсы в валюте, а не в рублях", — рассказал Фокусу экономист Виталий Шапран, член Украинского общества финансовых аналитиков (УОФА) .

О сложностях России с выплатами долга из-за санкций Запада говорит исполнительный директор "CASE Украина" Дмитрий Боярчук.

"На валютные активы правительства РФ (доллары, евро) фактически наложены санкции, они заморожены. Ибо валютные счета правительства – они в Центральном банке. Центробанк же отключен от SWIFT. Потому правительство в долларах и евро рассчитываться физически не может. Хотя РФ сама по себе получает валютную выручку, и валюта в стране есть, не говоря уже о замороженных активах в золотавлютных резервах", – комментирует Боярчук. Он отмечает: РФ в дефолте с момента отключения Центробанка от SWIFT.

"Сейчас просто оформляется своеобразная "справка о смерти", хотя смерть наступила еще полтора месяца назад", — уверен эксперт.

Есть ли жизнь после дефолта. Какими будут последствия для России неоплаты по долгам

Виталий Шапран говорит: то, что Россия не рассчитывается с инвесторами, будет означать заморозку обслуживания правительством РФ внешнего долга и потерю почти всего имущества РФ за рубежом.

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"Обычно после дефолта создается комитет кредиторов, начинающий охоту на активы государства-заемщика. Если государство объявит дефолт, и это перейдет на корпоративный сектор, – по всему миру начнется охота на активы РФ, бизнес ее госкомпаний будет заблокирован, включая Газпром, Роснефть и РЖД", — прогнозирует Шапран. Проблемы государственных компаний агрессора – это хорошая новость для Украины, ведь для поддержки этих структур бюджету РФ придется делать миллиардные дотации, что будет отвлекать средства, которые РФ может направить на ведение войны против Украины.

[ + – ] Главная задача санкций — лишить Россию возможности обновлять арсенал вооружения Фото: Getty Images

Дефолт России, по словам экспертов, имеет два измерения: это ресурсы для ведения войны против Украины и ресурсы, чтобы прокормить население. Однако даже существенное обеднение населения РФ и ее официальное банкротство не будут означать, что у агрессора вообще не будет возможности продолжать войну. Ведь, по мнению Дмитрия Боярчука, Россия может "фактически бесконечно вести тупую войну, забрасывая нас трупами и тупым железом".

Главной задачей, по мнению эксперта, является лишение РФ возможности обновлять арсенал вооружения. Это можно реализовать только благодаря всесторонним и глубоким санкциям стран мира. Собственно, санкции уже действуют в этом направлении, ведь Россия уже фактически лишена доступа к чипам и различным технологиям, которые раньше позволяли ей создавать современное вооружение. Кроме того, банковский сектор после санкций США и ЕС оказался под риском банкротств, что тоже ухудшает состояние экономики агрессора. А дефолт России из-за неуплаты долгов – это еще один важный инструмент для эффективного торможения российской военной машины.