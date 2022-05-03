Президент Хорватии собирается наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Хорватский лидер Зоран Миланович заявил, что не поддерживает РФ, но голосующих за расширение НАТО назовет предателями.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Президент Хорватии Зоран Миланович собирается наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом он сказал на брифинге в хорватском городе Вуковар.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, по его словам, "пришел неожиданно, как весенний дождь".

"Никто не ожидал этого. Если Кипр может наложить вето на санкции против (президента Беларуси Александра) Лукашенко, пока не решится проблема с добычей газа с Турцией, то почему бы не сделать это Хорватии? На саммите НАТО я наложу вето", — пообещал глава Хорватии.

Миланович напомнил о важности изменения избирательного законодательства Боснии и Герцеговины в пользу боснийских хорватов. По его мнению, парламент Хорватии не должен касаться проблемы вступления Финляндии и Швеции в НАТО, пока не решатся все проблемы на Балканах.

[ + – ] Саммит НАТО пройдет с 29 по 30 июня в Мадриде Фото: НАТО

Выступая в Вараждине (город на северо-западе) на праздновании международного дня труда, Миланович заявил журналистам, что у Хорватии есть "историческая возможность" бороться за боснийских хорватов.

"Кто будет пить кофе с теми, кто будет голосовать за расширение НАТО, того я назову предателем", – говорил он.

При этом, Миланович заявил, что "не поддерживает позицию России".

"Это не мой мир, я на стороне Хорватии. Я пытаюсь вытребовать как можно больше для хорватского народа. Они обращаются с нами как с дураками, как с людьми третьего порядка", — сказал Миланович.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сомневается, что Миланович действительно наложит вето. Страны члены ЕС, желающие видеть Финляндию и Швецию в НАТО, вероятно, воспользуются заявлениями Милановича для давления на Хорватию, полагает он.

[ + – ] Пленкович заявил, что Хорватия "может попрощаться с Шенгеном"

"Если Миланович сделает то, о чем он говорит, мы можем попрощаться с Шенгеном. Это вернет Хорватию на позицию политического аутизма", – объяснил он.

Напомним, что 13 апреля СМИ первый раз написали о решении премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон подать заявку на вступление в НАТО. После этого в Финляндии начались дебаты о присоединении страны к Альянсу.

Россия грозила Финляндии и Швеции "последствиями" за вступление в НАТО. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о размещении ядерного оружия и гиперзвуковых ракет в Калининградской области.

Российское командование стягивало к границе с Финляндией тяжелое ракетное вооружение, в частности, самоходных комплексов К-300 "Бастион-П" для поражения надводных кораблей и авианосцев.