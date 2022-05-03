UA
UA
Разделы
Материалы
Мир

Президент Хорватии собирается наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

1473
хорватия президент, Зоран Миланович, Миланович хорватия
Фото: Blick | Миланович считает, что сейчас надо решить все проблемы на Балканах

Хорватский лидер Зоран Миланович заявил, что не поддерживает РФ, но голосующих за расширение НАТО назовет предателями.

Президент Хорватии Зоран Миланович собирается наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом он сказал на брифинге в хорватском городе Вуковар.

Вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, по его словам, "пришел неожиданно, как весенний дождь".

"Никто не ожидал этого. Если Кипр может наложить вето на санкции против (президента Беларуси Александра) Лукашенко, пока не решится проблема с добычей газа с Турцией, то почему бы не сделать это Хорватии? На саммите НАТО я наложу вето", — пообещал глава Хорватии.

Миланович напомнил о важности изменения избирательного законодательства Боснии и Герцеговины в пользу боснийских хорватов. По его мнению, парламент Хорватии не должен касаться проблемы вступления Финляндии и Швеции в НАТО, пока не решатся все проблемы на Балканах.

НАТО, расширение НАТО, самит НАТО
Саммит НАТО пройдет с 29 по 30 июня в Мадриде
Фото: НАТО

Выступая в Вараждине (город на северо-западе) на праздновании международного дня труда, Миланович заявил журналистам, что у Хорватии есть "историческая возможность" бороться за боснийских хорватов.

"Кто будет пить кофе с теми, кто будет голосовать за расширение НАТО, того я назову предателем", – говорил он.

При этом, Миланович заявил, что "не поддерживает позицию России".

"Это не мой мир, я на стороне Хорватии. Я пытаюсь вытребовать как можно больше для хорватского народа. Они обращаются с нами как с дураками, как с людьми третьего порядка", — сказал Миланович.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сомневается, что Миланович действительно наложит вето. Страны члены ЕС, желающие видеть Финляндию и Швецию в НАТО, вероятно, воспользуются заявлениями Милановича для давления на Хорватию, полагает он.

Пленкович заявил, что Хорватия "может попрощаться с Шенгеном"
Пленкович заявил, что Хорватия "может попрощаться с Шенгеном"

"Если Миланович сделает то, о чем он говорит, мы можем попрощаться с Шенгеном. Это вернет Хорватию на позицию политического аутизма", – объяснил он.

Напомним, что 13 апреля СМИ первый раз написали о решении премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон подать заявку на вступление в НАТО. После этого в Финляндии начались дебаты о присоединении страны к Альянсу.

Россия грозила Финляндии и Швеции "последствиями" за вступление в НАТО. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о размещении ядерного оружия и гиперзвуковых ракет в Калининградской области.

Российское командование стягивало к границе с Финляндией тяжелое ракетное вооружение, в частности, самоходных комплексов К-300 "Бастион-П" для поражения надводных кораблей и авианосцев.