Президент Хорватії має на меті накласти вето на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Хорватський лідер Зоран Миланович заявив, що не підтримує РФ, але тих, хто голосує за розширення НАТО, назве зрадниками.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Президент Хорватії Зоран Миланович має на меті накласти вето на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Про це він сказав на брифінгу в хорватському місті Вуковар.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Питання про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, за його словами, "прийшло несподівано, як весняний дощ".

"Ніхто не очікував цього. Якщо Кіпр може накласти вето на санкції проти (президента Білорусі Олександра) Лукашенка, поки не розв'яжуть проблему з видобуванням газу з Туреччиною, то чому б не зробити це Хорватії? На саміті НАТО я накладу вето", — пообіцяв голова Хорватії.

Миланович нагадав про важливість зміни виборчого законодавства Боснії та Герцеговини на користь боснійських хорватів. На його думку, парламент Хорватії не повинен зачіпати проблеми вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, доки не розв'яжуть усі проблеми на Балканах.

[ + – ] Саміт НАТО пройде з 29 по 30 червня в Мадриді Фото: НАТО

Виступаючи у Вараждині (місто на північному заході) на святкуванні міжнародного дня праці, Миланович заявив журналістам, що Хорватія має "історичну нагоду" боротися за боснійських хорватів.

"Хто питиме каву з тими, хто голосуватиме за розширення НАТО, того я назву зрадником", — говорив він.

Водночас Миланович заявив, що "не підтримує позицію Росії".

"Це не мій світ, я на боці Хорватії. Я намагаюся домогтися якнайбільше для хорватського народу. Вони поводяться з нами, як з дурнями, як з людьми третього порядку", — сказав Миланович.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович сумнівається, що Миланович справді накладе вето. Країни-члени ЄС, які бажають бачити Фінляндію та Швецію в НАТО, ймовірно, скористаються заявами Милановича для тиску на Хорватію, вважає він.

[ + – ] Пленкович заявив, що Хорватія "може попрощатися із Шенгеном"

"Якщо Миланович зробить те, про що він говорить, ми можемо попрощатися з Шенгеном. Це поверне Хорватію на позицію політичного аутизму", — пояснив він.

Нагадаємо, що 13 квітня ЗМІ вперше написали про рішення прем'єр-міністра Швеції Магдалени Андерссон подати заявку на вступ до НАТО. Після цього у Фінляндії розпочалися дебати щодо приєднання країни до Альянсу.

Росія загрожувала Фінляндії та Швеції "наслідками" за вступ до НАТО. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив про розміщення ядерної зброї та гіперзвукових ракет у Калінінградській області.

Російське командування стягувало до кордону з Фінляндією важке ракетне озброєння, зокрема самохідних комплексів К-300 "Бастіон-П" для ураження надводних кораблів та авіаносців.